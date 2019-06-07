El Periódico: Венесуэла подпишет с Красным Крестом соглашение об увеличении гуманитарной помощи

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что уже на этой неделе подпишет соглашение об увеличении гуманитарной помощи, которую в страну направляет Красный Крест, сообщает El Periódico. При этом в течение следующих нескольких недель организация отправит в страну два конвоя с продовольствием и медикаментами.

Каракас намерен подписать соглашение с Международным комитетом Красного Креста для увеличения гуманитарной помощи, направляемой Венесуэле, сообщает El Periódico со ссылкой на президента страны Николаса Мадуро.

«Планируется подписать уже официальное соглашение между Министерством здравоохранения и Международной федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца, чтобы Красный Крест ускорил и увеличил гуманитарную поддержку Венесуэле», — заявил Мадуро.

При этом глава государства, который в апреле уже принял партию гуманитарной помощи, анонсировав соглашение с организацией, не предоставил больше информации, отметив лишь, что оно будет заключено уже на этой неделе.

Кроме того, Мадуро сообщил, что правительство подпишет соглашение по производству в Венесуэле инсулина с российской фармацевтической компанией «Герофарм».

Издание пишет, что в настоящий момент Венесуэла переживает серьёзный экономический кризис, который выражается, прежде всего, в гиперинфляции и нехватке лекарственных препаратов.

Венесуэльские медики, а также оппозиция во главе с председателем Национальной ассамблеи страны Хуаном Гуаидо требовали от президента пустить в страну конвои гуманитарной помощи ещё с 2017 года. Однако он согласился принять их лишь в начале 2019 года. Мадуро напомнил, что страна уже принимала помощь от Красного Креста, Китая и России.

При этом в самой международной организации отметили, что в течение следующих недель в страну прибудет, по меньшей мере, два конвоя из Панамы и Италии, пишет El Periódico.