El Periódico: Болтон предупредил Россию «не повышать ставки в заранее проигранном пари» в Венесуэле

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предупредил Россию и Китай не вмешиваться в дела Венесуэлы, рискуя экономическими интересами в США, пишет El Periódico. При этом сторонники венесуэльского лидера Николаса Мадуро ответили на новые американские санкции против латиноамериканской республики призывом о снятии блокады.

«Трамп, сними блокаду с Венесуэлы», — кампанию под таким лозунгом начали сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро, активизируясь в ответ на «жёсткие» санкции со стороны Белого дома и конференцию в Лиме, а также стремясь продемонстрировать свою силу на улицах страны, пишет El Periódico.

Как отмечает издание, конференция по вопросу демократии в Венесуэле, на которой представители более 50 стран собрались в знак признания лидера оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом, больше походила не на обмен мнениями, а на монолог советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Так, советник президента США Дональда Трампа выступил в поддержку недавних санкций, введённых Вашингтоном против Каракаса, сравнив их с американскими карательными мерами в адрес Кубы, Никарагуа, Ирана и других стран.

«США применяют жёсткие меры в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Теперь Венесуэла является частью этого очень эксклюзивного клуба государств-изгоев», — заявил Болтон.

Санкции предполагают преследование любого иностранного учреждения или индивидуума, «предоставляющего поддержку, товары или услуги кому-либо» из сторонников Мадуро, которые были включены в списки Соединённых Штатов.

«Нет необходимости рисковать своими экономическими интересами в США ради попытки извлечь выгоду из коррумпированного и умирающего режима, — предупредил политик, обратившись в частности к политическим союзникам Венесуэлы. — Мы вновь говорим России, в особенности тем, кто контролирует её финансы: не повышайте ставки в заранее проигранном пари. Для Китая, который уже отчаянно пытается возместить свои финансовые потери, самый быстрый способ сделать это заключается в поддержке нового законного правительства».

El Periódico полагает, что в Вашингтоне уже спроектировали будущее Венесуэлы, вне зависимости от итогов переговоров правительства республики и оппозиции. Так, министр торговли Уилбур Росс на конференции говорил о планах США на «послезавтра», когда Мадуро отстранят от власти, а экономика будет восстановлена.

В свою очередь, в России осудили введение «незаконных санкций» против Венесуэлы, поддержав призыв правительства страны о снятии блокады.

«Последствия санкций уже ощущаются, не только из-за экономической блокады, но также из-за преследования венесуэльских кораблей, доставляющих международные товары», — отметил министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.

Кроме того, в Венесуэле потребовали от Совета Безопасности ООН вмешаться в ситуацию и осудить односторонние меры Вашингтона в отношении Каракаса.