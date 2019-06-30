WSJ: Москва и Эр-Рияд согласились продлить сделку ОПЕК по сокращению нефтедобычи

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сделку по сокращению нефтедобычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Владимира Путина. Как отмечает газета, стороны идут на этот шаг с целью поддержать цены на нефть. При этом срок продления сделки может варьироваться от шести до девяти месяцев.
Россия и Саудовская Аравия договорились продлить крупную сделку по сокращению добычи нефти на срок от шести до девяти месяцев, чтобы поддержать рынок. Об этом заявил президент России Владимир Путин после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, пишет The Wall Street Journal.
Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) и её союзники во главе с Россией согласились урезать объёмы добычи сроком на шесть месяцев ещё в декабре, что к апрелю привело к росту цен на нефть на 22%. Однако рост напряжённости на Ближнем Востоке, грозящий снижением предложения, был нивелирован беспокойством за темпы развития мировой экономики. Это привело к тому, что цены на нефть серьёзно снизились.
«Мы договорились: мы продлим наши договоренности», — заявил Путин по итогам встречи с саудовским наследным принцем на полях саммита G20 в Осаке.
По словам российского лидера, срок продления можно будет обсудить в дальнейшем, однако он будет варьироваться от шести до девяти месяцев. При этом ОПЕК и группа из десяти стран-производителей нефти во главе с Россией проведут в понедельник и во вторник встречу в Вене, на которой собираются обсудить эту сделку. Ожидается, что вопреки более ранним договорённостям некоторые члены ОПЕК выступят за то, чтобы сократить показатели нефтедобычи ещё больше.
Москву и Эр-Рияд вполне устраивает нынешний уровень нефтедобычи — около 1,2 млн баррелей в сутки. «Во всяком случае, мы будем поддерживать продление договоренностей — как Россия, так и Саудовская Аравия, в объеме, согласованном ранее», — отметил Путин.
По словам министра энергетики России Александра Новака, предпочтительным вариантом будет продление сделки на девять месяцев из-за сезонности спроса на нефть. «Нам кажется более целесообразным пройти зимний период также в рамках соглашения, то есть ближе быть, наверное, к девяти месяцам, потому что в зимний период трудно выходить из сделки, когда падает спрос, а в летний период спрос повышается», — отметил он.
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