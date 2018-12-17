Bloomberg: «зомби-организацией» ОПЕК теперь управляет Россия

Организацией стран — экспортёров нефти (ОПЕК) теперь управляет Россия, пишет Bloomberg. Эта группа нефтедобывающих стран была серьёзно ослаблена необходимостью привлечь внешнего игрока в качестве посредника на переговорах по соглашению о сокращении нефтедобычи.

«Если кто-то сомневался, что теперь ОПЕК — это чуть больше чем зомби-организация, то последние 10 дней это доказали», — говорится в статье.

Эта группа стран продемонстрировала свою неспособность принимать свои собственные решения. При этом на плечи самых малозначительных членов организации легла основная тяжесть соглашения о сокращении нефтедобычи, которое было недавно достигнуто только после, как Россия в штаб-квартире ОПЕК взяла под свой контроль обсуждение этого вопроса.

Даже после того как Саудовская Аравия объявила во вторник о том, что к январю сократит свою нефтедобычу почти на один миллион баррелей в сутки, нефтетрейдеры лишь пожали плечами.

«Печальный результат для организации, которая некогда заставляла правительства трепетать», — говорится в статье.

Страны ОПЕК пошли на это соглашение из-за слабеющего спроса, а также из-за резко возросшей добычи в США. И перед ними возникла необходимость сократить своё производство, чтобы сбалансировать рынок в 2019 году.

Как напоминает издание, соглашение между ОПЕК и партнёрами организации было заключено после неудачных переговоров между членами организации, когда некоторые уже начали полагать, что договорится о сделке будет невозможно. Однако после того как в игру вступила Россия, сторонам удалось достичь договорённостей. Так, страны ОПЕК обязались сократить добычу почти на 800 тыс. баррелей в сутки, то есть на 3%, а партнёры организации на 400 тыс. баррелей — на 2%.

В целом этого будет достаточно для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение в первом полугодии 2019 года, отмечается в статье.

Между тем Эр-Рияд позднее пошёл ещё дальше: саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих заявил, что добыча Саудовской Аравии сократится с 11,1 млн баррелей в сутки до 10,2 млн.

Для России всё закончилось очень хорошо. Она согласилась сократить добычу всего на 230 тыс. баррелей в сутки при общем уровне добычи 11,42 млн баррелей, то есть будет добывать всего на 15 тыс. баррелей (0,1%) меньше чем в 2016 году.

Передача России контроля над принятием решений в ОПЕК дорого стоила этой организации, особенно для её самых малозначительных членов. Некоторые из них даже почувствовали себя не у дел, указывает издание.

Такая страна — член ОПЕК, как Алжир, добывающая чуть более 1 млн баррелей в сути, по итогам сделки должна сократить своё производство на 66 тыс. баррелей, то есть будет производить на 6% меньше, чем в 2016 году.

Чего же удалось достичь с помощью этого соглашения, задаётся вопросом издание. Нефтяные рынки отреагировали на сделку с безразличием. После короткого роста, начавшегося после сообщений о достигнутых договорённостях между ОПЕК и её партнёрами, цены на чёрное золото постепенно вернулись к тому уровню, который был до соглашения.

Возможно трейдеры не верят в то, что группа сможет выполнить договорённости, и ждут доказательств того, что принятые меры действительно вступили в силу.

В завершение Bloomberg отмечает, что в результате сделки «ОПЕК много чего потерял, а приобрёл очень мало».