Bloomberg: «зомби-организацией» ОПЕК теперь управляет Россия

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NTD: космонавты проверили снаружи герметичность заделанного отверстия в корпусе «Союза» NTDTV
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Даниэль Боавентура выступит в Москве 18 и 19 декабря
Бразильский певец и актёр Даниэль Боавентура выступит в Москве 18 и 19 декабря, сообщает «Утро.ру».
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Порошенко заявил о переброске части войск с помощью самолётов
Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Украина перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолётов с целью подготовки отражения «возможной агрессии России». Об этом сообщает УНИАН.
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В Instagram Кокорина заявили, что митинга в поддержку футболиста не будет
В сервисе Stories в Instagram на странице нападающего «Зенита» Александра Кокорина появилось сообщение, что митинг в поддержку футболиста не планируется.
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Политолог оценил инициирование голосования по вопросу о вотуме недоверия Мэй
Политолог Александр Асафов в разговоре с RT прокомментировал решение лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина инициировать в парламенте проведение голосования по вопросу о вотуме доверия британскому премьер-министру Терезе Мэй.
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В Одессе сорвали заседание суда по делу о беспорядках 2 мая
Малиновский районный суд Одессы не смог провести заседание по делу о преднамеренном убийстве в ходе массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
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Резцова считает, что в ситуации с обвинениями российских биатлонистов ажиотаж был излишним
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала ситуацию с обвинением российских биатлонистов в употреблении допинга.
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Португальский защитник Пепе покинул «Бешикташ»
Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» подтвердил уход из команды португальского защитника Пепе.
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В Госдепе заявили о возможности прорыва в вопросе конституционного комитета Сирии
Спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о возможности прорыва в вопросе формирования конституционного комитета Сирии.
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Резцова поделилась мнением о ротации состава в сборной России по биатлону
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о ротации в составе сборной России по биатлону.
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Резцова прокомментировала выступление российских биатлонистов в Австрии
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила успехи сборной России по биатлону на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
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Рождественский полумарафон пройдёт 7 января в Ижевске
Рождественский полумарафон состоится 7 января в Ижевске. Регистрация уже началась, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
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В Минобороны сообщили о начале финального этапа учений России и Индии
В Индии начался финальный этап российско-индийских авиационных учений «Авиаиндра-2018». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
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В 19 парках Москвы заработали первые зимние горки
В 19 парках департамента культуры Москвы заработали первые зимние горки, сообщает портал мэра и правительства.
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Власти Ингушетии заявили, что всех задержанных в Москве студентов отпустили
Всех задержанных в Москве ингушских студентов Российского государственного геологоразведочного университета отпустили из отделов внутренних дел. Об этом информирует пресс-служба постоянного представительства Ингушетии при президенте России.
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Бесплатные экскурсии пройдут в Москве с 25 декабря по 8 января
Бесплатные экскурсии пройдут в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве с 25 декабря по 8 января, сообщает портал мэра и правительства.
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14-летний воспитанник «Чертаново» отправится на стажировку в «Манчестер Юнайтед»
14-летний игрок «Чертаново» Сергей Пиняев в январе отправится на стажировку в «Манчестер Юнайтед», которая продлится две недели.
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В Британии инициировали голосование по вопросу о вотуме недоверия Мэй
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин инициировал в парламенте проведение голосования по вопросу о вотуме доверия британскому премьер-министру Терезе Мэй.
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В Пентагоне прокомментировали обращение Шойгу к Мэттису по ДРСМД
В Пентагоне прокомментировали обращение, направленное министром обороны России Сергеем Шойгу американскому коллеге Джеймсу Мэттису с предложением обсудить разногласия, связанные с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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В новосибирском метро открылась выставка в честь спорта
В Новосибирском метрополитене открылась выставка, посвящённая спорту, сообщает портал ВашГород.ру.
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В Петербурге более половины населения сделали прививки от гриппа
В Санкт-Петербурге прививки от гриппа сделали почти 2,7 млн человек, что составляет 50,6% населения. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.
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В Хабаровске перенесли соревнования по спуску на креативных санях из-за отсутствия снега
В Хабаровске перенесли соревнования по спуску на креативных санях самостоятельной постройки «Снежные гонки», запланированные на 23 декабря.
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Под Симферополем в ДТП с двумя автобусами пострадали шесть человек
В результате ДТП с участием двух рейсовых автобусов и легкового автомобиля в Симферопольском районе Крыма пострадали шесть человек.
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В Госдуме прокомментировали памятку Минздрава о правах россиян на бесплатную медпомощь
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с НСН прокомментировал памятку Минздрава о правах россиян на бесплатную медпомощь.
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Луна помешает наблюдению в Москве за метеорным потоком Урсиды
В ночь на 22 декабря Луна помешает наблюдению за метеорным потоком Урсиды, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
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Специалисты WADA прибыли в Москву для работы в московской лаборатории
Менеджер по коммуникациям Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джеймс Фицджеральд сообщил, что техническая группа WADA прибыла в Москву и приступит к работе в московской антидопинговой лаборатории во вторник.
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Названа предварительная причина пожара в тюменском ресторане «Золотая черепаха»
Стала известна предварительная причина пожара в тюменском ресторане «Золотая черепаха», сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по области.
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В Подмосковье заявили о росте средней зарплаты на 9,1% в 2018 году
Среднемесячная зарплата работников организаций Московской области за январь — октябрь 2018 года составила 49,4 тыс. рублей, что на 9,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мособлстат.
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Минобороны сообщило ООН о гуманитарных усилиях России в Сирии
Заместитель министра обороны Александр Фомин проинформировал заместителя Генерального секретаря ООН Марка Лоукока об усилиях российской стороны по предоставлению гуманитарной помощи сирийцам.
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Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена трёх лучших игроков прошедшей недели регулярного чемпионата.
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На Ставрополье завели дело из-за смерти женщины после отказа в госпитализации
В Ставропольском крае завели уголовное дело из-за смерти женщины после отказа в госпитализации, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на СУ СК России по региону.
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Власти Ингушетии сообщили о задержании порядка 40 студентов из региона в Москве
Власти Ингушетии сообщили, что правоохранительные органы задержали порядка 40 ингушских студентов Российского государственного геологоразведочного университета.
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Глава Росрыболовства прокомментировал новый закон для рыбаков
Глава Росрыболовства Илья Шестаков в беседе с ФАН прокомментировал новый закон для рыбаков, принятый Госдумой в третьем чтении.
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Подразделения снайперов-разведчиков ЧФ провели учения в Крыму
Подразделения снайперов-разведчиков армейского корпуса Черноморского флота провели учения в Крыму, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
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В МИД Сирии назвали освобождение Идлиба приоритетом для Дамаска
Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что освобождение провинции Идлиб от боевиков является приоритетной задачей для руководства страны.
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В Крыму задержали жителя Кировской области, объявленного в федеральный розыск
В Крыму задержали жителя Кировской области, который был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по республике.
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В Совфеде оценили слова Волкера о возможных санкциях против России
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера, который сообщил, что США не исключают введения новых санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
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Мамаева опубликовала текст письма от мужа из СИЗО
Опубликовано письмо полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которое он адресовал жене Алане. Футболист на данный момент находится в СИЗО «Бутырка» вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.
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Посол: Россия и Эстония обсуждают возможность упрощённой выдачи виз
Представители России и Эстонии обсуждают возможность введения упрощённого получения виз жителями приграничных территорий. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посла России Александра Петрова.
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СМИ: Геркус покинет «Локомотив» до конца 2018 года
Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус покинет свой пост до конца 2018 года.
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Заседание суда по делу Савченко отложили из-за звонка о «минировании»
В Шевченковском суде Киева заседание по делу обвиняемой в подготовке теракта депутата Верховной рады Надежды Савченко началось позже в связи с сообщением «о минировании».
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Эксперт прокомментировал заявление Волкера о поставках оружия Украине
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал в беседе с RT заявление спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера о том, что США в ближайшее время объявят о начале новых поставок оружия Киеву.
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СК начал проверку из-за инцидента с самолётом из США на Камчатке
Следователи организовали проверку в связи с инцидентом с американским самолётом в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Об этом информирует пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте.
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Эксперт оценил слова Волкера о возможных новых санкциях против России
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT заявление спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера, который сообщил, что США не исключают введения новых санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
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СМИ: Состояние Михаэля Шумахера улучшилось
Состояние здоровья бывшего пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера, который в 2013 году получил серьёзную черепно-мозговую травму, значительно улучшилось.
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Старейший клуб мира сыграет с «Торпедо» в рамках предсезонной подготовки
Старейшая команда мира британский «Шеффилд» приедет в Россию летом 2019 года и проведёт серию матчей в рамках предсезонной подготовки. Первым соперником клуба станет московское «Торпедо».
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Тимошенко заявила о попытке Порошенко совершить «эпохальную авантюру»
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти при участии президента Украины Петра Порошенко «пытаются совершить эпохальную авантюру — украсть газотранспортную систему».
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В ЛНР сообщили о намерении создать единую железную дорогу с ДНР
Председатель Совета министров самопровозглашённой ЛНР Сергей Козлов заявил, что республика намерена объединить свою железнодорожную сеть с ДНР.
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Голикова рассказала о планах снизить смертность на 17% за шесть лет
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нацпроект «Здравоохранение» позволит спасти более 200 тыс. жизней за шесть лет. Об этом сообщает «Газета.Ru».
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Морская авиация ЧФ приступила к первым в зимнем периоде обучения плановым полётам
Морская авиация Черноморского флота приступила к первым в зимнем периоде обучения плановым полётам, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
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Эксперт рассказал, как предотвратить проблемы с автомобилем в зимний период
Автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor рассказал, как предотвратить проблемы с автомобилем в зимний период.