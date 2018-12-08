CNBC: страны ОПЕК договорились с союзниками сократить добычу нефти

Ведущие нефтедобывающие страны после двух дней изнурительных переговоров добились сделки по сокращению нефтедобычи, несмотря на сопротивление со стороны президента США Дональда Трампа, пишет CNBC.

Организация стран-экспортёров нефти ОПЕК заключила это соглашение с союзными нефтедобывающими странами, в том числе Россией, в своей штаб-квартире в столице Австрии Вене.

Нефтедобывающий «альянс» договорился в первом полугодии 2019 года сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки. В частности, члены ОПЕК, в которую входят 15 стран, сократят нефтедобычу на 800 тыс. баррелей в сутки, а Россия и остальные союзники организации — на 400 тыс. баррелей в сутки.

Встреча между странами ОПЕК и не-ОПЕК прошла на фоне одного из самых серьёзных падений цен на нефть за последние годы. Так, за два последних месяца стоимость чёрного золота уменьшилась почти на 30%, что усилило давление на бюджеты нефтедобывающих стран.