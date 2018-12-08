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CNBC: страны ОПЕК договорились с союзниками сократить добычу нефти

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Страны ОПЕК и их союзники, в том числе Россия, договорились в первом полугодии 2019 года сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщает CNBC. Как отмечает издание, нефтедобывающие страны идут на этот шаг из-за резкого падения цен на чёрное золото.
CNBC: страны ОПЕК договорились с союзниками сократить добычу нефти
Reuters
Ведущие нефтедобывающие страны после двух дней изнурительных переговоров добились сделки по сокращению нефтедобычи, несмотря на сопротивление со стороны президента США Дональда Трампа, пишет CNBC.
 
Организация стран-экспортёров нефти ОПЕК заключила это соглашение с союзными нефтедобывающими странами, в том числе Россией, в своей штаб-квартире в столице Австрии Вене.
 
Нефтедобывающий «альянс» договорился в первом полугодии 2019 года сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки. В частности, члены ОПЕК, в которую входят 15 стран, сократят нефтедобычу на 800 тыс. баррелей в сутки, а Россия и остальные союзники организации — на 400 тыс. баррелей в сутки.
 
Встреча между странами ОПЕК и не-ОПЕК прошла на фоне одного из самых серьёзных падений цен на нефть за последние годы. Так, за два последних месяца стоимость чёрного золота уменьшилась почти на 30%, что усилило давление на бюджеты нефтедобывающих стран.
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источник
CNBC США Северная Америка
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