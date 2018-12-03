El Periódico: Катар объяснил выход из ОПЕК желанием «поддать газу»

Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби уведомил руководство ОПЕК о выходе его страны из организации в январе 2019 года, сообщает El Periódico. Отмечается, что подобное решение вызвано желанием катарских властей сосредоточиться на развитии газовой промышленности и увеличить добычу газа.
Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби объявил, что в январе 2019 года в рамках стратегического плана по развитию энергетики ближневосточное государство покинет Организацию стран-экспортёров нефти, передаёт El Periódico. Об этом аль-Кааби уведомил в понедельник руководство организации.
По словам министра, подобное решение обусловлено желанием одного из главных мировых экспортёров природного газа Катара укрепить своё международное положение, а также стремлением властей страны сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства сжиженного природного газа. Как ожидается, это позволит Катару воплотить в жизнь идею развития газовой промышленности.
При этом он отметил, что решение о выходе далось стране нелегко, так как Катар состоял в ОПЕК на протяжении 57 лет. Тем не менее, аль-Кааби счёл, что это лишь незначительно отразится на показателях организации по добыче нефти и газа.
Кроме того, аль-Кааби пояснил, что решение не было политически мотивированным и не связано с разногласиями с Саудовской Аравией.
При этом в Катаре заверили, что продолжат выполнять все обязательства, как и любая другая страна, добывающая углеводородное сырьё, которая не состоит в организации.
El Periódico сообщает, что о своём выходе Катар объявил вскоре после встречи, на которой страны-члены ОПЕК рассмотрели возможность сокращения поставок нефти.
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