WP: миллиарды долларов, потраченные на американское оружие, не помогли Эр-Рияду защитить свою нефть

Закупленная Саудовской Аравией продукция американского ВПК — включая комплексы ПВО Patriot — оказалась бессильна против нападения повстанцев-хуситов, нанёсших в субботу удар по нефтяной инфраструктуре королевства при помощи крылатых ракет, пишет The Washington Post. Впрочем, как отмечает обозреватель американского издания, причина кроется скорее не в характеристиках американского оружия, а в изощрённости нападавших и организационных проблемах внутри страны.

Саудовская Аравия уже много лет является одним из главных импортёров оружия американского производства, и после избрания президентом США Дональда Трампа отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом в оборонном плане только укрепились: буквально через несколько месяцев после его инаугурации монархия договорилась о закупке вооружений на сумму $110 млрд, пишет The Washingon Post. Однако после произошедшего на прошлой неделе нападения на объекты нефтяной инфраструктуры королевства в прессе стали высказываться сомнения о том, что такие траты действительно принесли Эр-Рияду пользу и позволили ему повысить свою обороноспособность, подчёркивает обозреватель издания.

По мнению американских экспертов, операция против нефтяных объектов королевства, организованная в субботу, была «необычно хорошо спланирована», и отразить такую атаку было бы сложно даже для хорошо оснащённых и имеющих соответствующий опыт стран, говорится в материале американской газеты. «Нападение получилось действительно безупречным», — заявил в интервью The Washington Post исследователь Вашингтонского института ближневосточной политики Майкл Найтс, который уже несколько десятилетий изучает систему ПВО Саудовской Аравии. Как подчеркнул эксперт, имеющиеся данные позволяют заключить, что цели не достигла лишь одна из 20 выпущенных по саудовским объектам ракет.

Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы, борющиеся против правительства Йемена — в 2015 году Саудовская Аравия во главе коалиции стран организовала интервенцию в эту страну, не достигнув, впрочем, особых успехов, пишет The Washington Post. Между тем, американские чиновники заявляли, что как минимум часть ударов в рамках операции была совершена из Ирана — соперника Саудовской Аравии на другом берегу Персидского залива. По некоторым данным, удары по королевству были совершены в обход оборонных средств Эр-Рияда, включающих шесть батальонов комплексов ПВО Patriot производства американской военно-промышленной компании Raytheon; стоимость каждого из таких батальонов достигает $1 млрд.

В понедельник на атаку отреагировал российский президент Владимир Путин, «с издёвкой» предложив Саудовской Аравии закупить для защиты своей инфраструктуры российские комплексы С-300 или С-400 — как это уже сделали Иран и Турция, отмечается в статье. Как подчёркивает автор, С-400 ещё ни разу не применялись в реальных условиях, но они менее дороги, чем Patriot, а также — «по крайней мере, на бумаге» — обладают по сравнению с американским конкурентом рядом преимуществ. Тем не менее, хотя Саудовская Аравия и «заигрывала» одно время с Россией по поводу закупки средств ПВО, в монархии скорее всего понимают, что подобный шаг будет иметь катастрофический эффект на отношения страны с администрацией Дональда Трампа, отмечает журналист. Кроме того, каких-либо данных, убедительно доказывающих, что С-400 справились бы с субботним нападением лучше, чем Patriot, нет — ведь даже лучшие ракетные системы не обладают 100%-ной надёжностью, да и уничтожение движущейся цели в воздухе является сложнейшей задачей, требующей одновременно скорости и точности, пишет он.

Между тем, в 2017 году, когда саудовские чиновники заявили об уничтожении баллистической ракеты, выпущенной хуситами, группа американских экспертов, изучавших инцидент, пришла к выводу, что комплексы Patriot вообще не задействовались, а ракета едва не достигла цели — аэропорта Эр-Рияда. Недавнее же нападение отразить было бы во много раз сложнее — по имеющимся данным, в нём применялись как крылатые ракеты, так и беспилотники, запускавшиеся одновременно из нескольких мест, рассуждает обозреватель The Washington Post.

По словам Майкла Найтса, система ПВО Саудовской Аравии была создана в 90-е годы прошлого века, после того как Эр-Рияду пришлось понаблюдать за ходом ирано-иракской войны; в те времена главной угрозой с воздуха выступали самолёты и баллистические ракеты, которые можно было без труда засечь при помощи радаров и уничтожить издалека. Однако крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты летят гораздо ниже, благодаря чему обнаружить их значительно сложнее, а их уничтожение — особенно в случае позднего обнаружения — становится гораздо более рискованной задачей. «Ошибёшься — и вот, ты сбил британский авиалайнер», — цитирует Найтса The Washington Post.

Системы ПВО, которые способны уничтожать низколетящие цели, у Саудовской Аравии есть, а к тому же, с такими целями вполне способны справляться и комплексы Patriot, пусть они и рассчитаны прежде всего на борьбу с баллистическими ракетами, заявил в интервью газете научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Томас Карако. Вместе с тем, как подчеркнул эксперт, всё зависит от местонахождения. «Радиус поражения батареи Patiot относительно мал, — пояснил он. — Даже если иметь целую кучу этих комплексов, есть реальный предел тому, что можно защитить». Впрочем, обороняли ли атакованные в субботу объекты нефтяной инфраструктуры с помощью Patriot, в любом случае не ясно, оговаривается автор статьи.

Как отметила в беседе с журналистом эксперт корпорации Rand Бекка Вассер, в Саудовской Аравии задача по обороне важнейшей инфраструктуры возлагается не на вооружённые силы, а на Министерство внутренних дел и Национальную гвардию. По словам Вассер, такое разделение обязанностей является рудиментом старой «системы предотвращения государственного переворота», предназначенной для того, чтобы не дать какому-то одному ведомству сконцентрировать в своих руках достаточную власть, чтобы представлять угрозу для правящей династии. Чтобы решить эту организационную проблему, власти страны планируют провести военную реформу в рамках продвигаемых наследным принцем Мухаммедом бин Салманом масштабных преобразований в обществе, подчёркивает эксперт.

По данным The Washington Post, Эр-Рияд также может попытаться приобрести новое оружие, чтобы эффективнее бороться с угрозой, которую представляет Иран. Как полагает Томас Карако, одним из вариантов для королевства может стать система ПВО «Железный купол», совместно спроектированная Raytheon и израильской компанией Rafael. Наибольшую славу «Железному куполу» принесло его применение в Израиле, где его используют для уничтожения ракет, запускаемых из Газы и южного Ливана, напоминает автор материала.

Впрочем, пока Эр-Рияду, вероятно, придётся научиться эффективнее использовать те средства, которые у него уже имеются, говорится в материале. Как поясняет обозреватель The Washington Post, новые поставки вооружений из США могут занять многие годы — тем более что американский конгресс относится к королевству со всё большим подозрением, а на наиболее высокотехнологичные продукты американского ВПК действуют экспортные ограничения.