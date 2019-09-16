CNN: Трамп не исключил военного ответа на подрыв саудовской нефтедобычи

Президент США Дональд Трамп заявил, что США «находятся в полной боевой готовности» после нападений с использованием беспилотников на нефтедобывающие заводы в Саудовской Аравии, сообщает CNN. Тем не менее, как отмечает телеканал, в Белом доме всё ещё не исключают возможной встречи Трампа с его иранским коллегой Хасаном Рухани.
Наша главная новость. США рассматривают возможность военного ответа на нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Президент Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что США, цитата, «находятся в полной боевой готовности», но всё ещё ждут подтверждения относительно того, кто стоял за нападениями. Государственный секретарь обвиняет в них Иран, где отвергают все обвинения в свой адрес. Однако ответственность за атаку беспилотниками на себя уже взяли хуситы в Йемене. Тем не менее, по словам американских чиновников, из Йемена было бы сложно совершить удары под таким углом, и, весьма вероятно, за нападениями стоит Иран или Ирак.
Вне зависимости от того, кто совершил нападения, они повредили нефтяному сектору Саудовской Аравии. На данных снимках NASA, сделанных из космоса, видно, какой был нанесён ущерб.
В то время как Иран настаивает на непричастности к инциденту, президент страны Хасан Рухани критикует США и Саудовскую Аравию за их роль в ситуации в Йемене.
ХАСАН РУХАНИ, президент Ирана:Американцы поддерживают Саудовскую Аравию и ОАЭ. В рамках военных операций под руководством США они перевозят оружие и предоставляют разведывательные данные. Мы видим это каждый день, в Йемене гибнут невинные люди, а в регионе сохраняется небезопасная обстановка.
Ранее, незадолго да нападений, ходили слухи, что Рухани может встретиться с президентом Трампом на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в этом месяце. По словам высокопоставленного советника в Белом доме Келлиэнн Конуэй, президент рассматривает различные варианты, но нападения в Саудовской Аравии определённо не играют на руку Ирану.
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