Fox News: МАГАТЭ подтверждает — Иран устанавливает новые центрифуги

В МАГАТЭ подтвердили, что Иран приступил к установке центрифуг нового поколения, нарушив тем самым ядерную сделку. Как сообщает Fox News, в Тегеране также пригрозили довести уровень обогащения урана до 20%, от которого можно сравнительно быстро перейти к «оружейному».
Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что Иран начал устанавливать более мощные центрифуги для обогащения урана. Как отмечает Fox News, это стало лишь одним из серии нарушений заключённой в 2015 году ядерной сделки.
Официальный представитель МАГАТЭ также сообщил, что по состоянию на понедельник страна продолжает установку новых центрифуг, в том числе 30 устройств нового поколения IR-6 и IR-6s, и пока не приступила к их тестированию.
По условиям сделки, Иран может использовать лишь 5060 менее современных центрифуг IR-1. При этом в Тегеране подчёркивают, что готовы вернуться к соблюдению соглашения, как только страны Европы примут меры по смягчению ущерба от антииранских санкций США.
Fox News напоминает, что и без того довольно неоднозначную сделку осложнило решение американского лидера Дональда Трампа выйти из неё и ввести против Тегерана санкции.
Подобные односторонние действия США заставили остальные страны, подписавшие соглашение: Россию, Германию, Великобританию, Францию и Китай — пытаться удержать Иран от выхода из сделки. При этом представитель иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камальванди предупредил, что у стран осталось мало времени, для того чтобы спасти её.
«Поскольку другая сторона не выполняет свои обязательства, они не должны ожидать их выполнения Ираном», — заявил Камалванди, добавив, что исламская республика способна довести уровень обогащения урана до 20%.
При этом эксперты обеспокоены тем, что переход от 20% к 90%, который считается «оружейным» уровнем, является сравнительно быстрым процессом, сообщает Fox News.
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