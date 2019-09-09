Fox News Оригинал

Fox News: МАГАТЭ подтверждает — Иран устанавливает новые центрифуги

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В МАГАТЭ подтвердили, что Иран приступил к установке центрифуг нового поколения, нарушив тем самым ядерную сделку. Как сообщает Fox News, в Тегеране также пригрозили довести уровень обогащения урана до 20%, от которого можно сравнительно быстро перейти к «оружейному».
Fox News: МАГАТЭ подтверждает — Иран устанавливает новые центрифуги
Twitter

Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что Иран начал устанавливать более мощные центрифуги для обогащения урана. Как отмечает Fox News, это стало лишь одним из серии нарушений заключённой в 2015 году ядерной сделки.

Официальный представитель МАГАТЭ также сообщил, что по состоянию на понедельник страна продолжает установку новых центрифуг, в том числе 30 устройств нового поколения IR-6 и IR-6s, и пока не приступила к их тестированию.

По условиям сделки, Иран может использовать лишь 5060 менее современных центрифуг IR-1. При этом в Тегеране подчёркивают, что готовы вернуться к соблюдению соглашения, как только страны Европы примут меры по смягчению ущерба от антииранских санкций США.

Fox News напоминает, что и без того довольно неоднозначную сделку осложнило решение американского лидера Дональда Трампа выйти из неё и ввести против Тегерана санкции.

Подобные односторонние действия США заставили остальные страны, подписавшие соглашение: Россию, Германию, Великобританию, Францию и Китай — пытаться удержать Иран от выхода из сделки. При этом представитель иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камальванди предупредил, что у стран осталось мало времени, для того чтобы спасти её.

«Поскольку другая сторона не выполняет свои обязательства, они не должны ожидать их выполнения Ираном», — заявил Камалванди, добавив, что исламская республика способна довести уровень обогащения урана до 20%.

При этом эксперты обеспокоены тем, что переход от 20% к 90%, который считается «оружейным» уровнем, является сравнительно быстрым процессом, сообщает Fox News. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Fox News США Северная Америка
теги
Иран обогащение урана США уран ядерная программа
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров