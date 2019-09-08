USA Today: Иран отошёл от «ядерной сделки» ещё на один шаг — времени на её спасение почти не осталось

Тегеран в очередной раз отказался от части обязательств по «ядерной сделке», предупредив Европу о том, что времени на спасение этого соглашения у неё очень мало, пишет USA Today. Как отмечается в материале издания, Европа уже выдвинула предложение о предоставлении уступок Ирану в обмен на возвращение к соблюдению договорённостей по сделке, однако для их реализации понадобятся действия со стороны Вашингтона, который пока твёрдо придерживается курса на «максимальное давление» в отношении Тегерана.

Иран предпринял дополнительные шаги по отказу от «ядерной сделки», заключённой Тегераном с рядом мировых держав в 2015 году, сообщает USA Today со ссылкой на представителя иранской Организации по атомной энергии Бехруза Камальванди.

По данным издания, господин Камальванди в ходе пресс-конференции в субботу заявил, что Иран приступил к закачке газообразного урана в более современные центрифуги для обогащения урана, добавив, что Иран больше не будет соблюдать предусмотренные «ядерной сделкой» ограничения на исследовательские работы в области атомной энергетики. Чиновник также подчеркнул, что у Тегерана имеются технические возможности для обогащения урана до 20% и выше; по мнению аналитиков, Иран может достигать уровня обогащения, близкого к 90%, необходимых для оружейного урана.

Господин Камальванди в своём выступлении неоднократно предупредил, что Иран быстро приближается к полному отказу от «ядерной сделки», подчёркивается в статье. «Европейцам следует знать, что времени осталось мало, — цитирует чиновника USA Today. — Наши запасы быстро растут; будем надеяться, что они одумаются».

Новые меры со стороны иранцев ожидались уже несколько дней: Тегеран ранее обещал, что будет каждые 60 дней отказываться от части обязательств по «ядерной сделке» до тех пор, пока европейские державы не найдут способ компенсировать Ирану экономический ущерб от американских санкций, которые ввела администрация президента США Дональда Трампа в рамках своей политики «максимального давления» на Тегеран, напоминает автор статьи. В июле Иран уже превысил предусмотренные сделкой ограничения по объёму запасов урана, а также самостоятельно поднял лимит по обогащению топлива с 3,67 до 4,5%. Вместе с тем, формально страна — в отличие от Соединённых Штатов — из ядерной сделки пока не вышла, подчёркивает корреспондент USA Today.

Администрация Трампа раскритиковала очередной шаг Ирана ещё до того, как о нём было объявлено официально, продолжает журналист. «Мы считаем, что речь идёт о ядерном вымогательстве. Ирану не нужно сильнее обогащать ядерное топливо, чтобы сохранять мирную ядерную программу», — заявил в среду спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выдвинул предложение предоставить Тегерану кредитную линию объёмом $15 млрд, если Иран согласится вернуться к полному соблюдению всех условий «ядерной сделки», сообщает USA Today. Как позднее уточнили во французском министерстве иностранных дел, кредитная линия будет обеспечиваться за счёт нефтяных доходов Ирана, и что для её выделения власти США должны будут ослабить эмбарго на экспорт иранской нефти.

Администрация Дональда Трампа на данный момент выступает резко против ослабления санкций в отношении Ирана, пишет издание. «Мы уже заявили настолько ясно, насколько вообще возможно, что будем твёрдо придерживаться своему курсу на максимальное давление. Никаких исключений и послаблений мы предоставлять не собираемся», — заявил, в частности, Брайан Хук. Вашингтон действительно в «неистовом» темпе налагают на Иран всё новые и новые санкции: во вторник американские ввели экономические меры против космической программы страны, а в среду господин Хук объявил о том, что США возьмутся за так называемую сеть «нефть в обмен на террор» — группу лиц и организаций, при посредничестве которых Корпус стражей исламской революции (КСИР) занимается незаконной с американской точки зрения продажей углеводородов.

Вместе с тем, жёсткая линия в исполнении Хука и других фигур — включая в том числе и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, призвавшего в минувший четверг ответить на «агрессивные действия» Ирана дополнительными мерами давления, — противоречит замечаниям самого президента Трампа, отмечает автор статьи. Так, на прошлой неделе в ходе саммита «Большой семёрки» во Франции Трамп заявил, что не возражает против предложения Макрона о кредитной линии, отметив, впрочем, что сам Вашингтон выделять на это средства не будет. Кроме того, Трамп также не исключал, что может провести переговоры с президентом Ирана на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН, состоявшегося в прошлом месяце — однако иранская сторона отказалась вступать в диалог с США, потребовав от Вашингтона сначала полностью отменить санкции, говорится в материале.

Как заявила в интервью USA Today ирано-американский эксперт по Ближнему Востоку Холли Дагрес, из-за таких противоречивых сигналов со стороны администрации Трампа понять, в чём вообще заключается её стратегия по Ирану, и что она пытается достичь, почти невозможно. «Трамп, судя по всему, хочет только покрасоваться перед камерами и подписать какой-нибудь двухстраничный документ, чтобы потом заявить своим сторонникам, что он выполнил своё предвыборное обещания и не только уничтожил «ядерную сделку», но и поговорил с Ираном и заключил с ним сделку получше», — заявила Дагрес. Однако, по мнению аналитика, чтобы Тегеран сел за стол переговоров, Трампу придётся пойти на реальные уступки, а не ограничиваться лишь заявлениями.