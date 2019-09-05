Le Monde: между Вашингтоном и Тегераном усиливается градус напряжённости

Соединённые Штаты ввели новые санкции против Тегерана, а Иран собирается снять с себя все ограничения, связанные с ядерной сделкой, пишет Le Monde. В то время как ослабление давления со стороны Вашингтона для иранской стороны является обязательным условием начала переговоров, Трамп не намерен менять свою политику и считает, что она приносит свои плоды.

Несмотря на дипломатические усилия Франции, напряжённость между Вашингтоном и Тегераном вышла на новый уровень: в среду, 4 сентября, США объявили о новых санкциях против 16 компаний, 10 физических лиц и 11 кораблей, сообщает Le Monde. Согласно Госдепартаменту, они участвовали в морской транспортировке и якобы нелегальной продаже нефти «режиму» Башара Асада, ливанской военной организации «Хезболла», связанной с Ираном, и другим «террористам».

Со своей стороны президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран намерен принять «все необходимые меры в области исследования и развития» ядерной области, а также «снять с себя все обязательства», взятые в рамках договора СВПД 2015 года, из которого США вышли в одностороннем порядке в 2018 году. О своих планах в случае отсутствия прогресса в переговорах с Европой по достижению компромисса с США Рухани предупреждал в начале лета. Как напоминает издание, Иран уже превысил предельно допустимый соглашением порог хранения обогащённого урана, а теперь намерен использовать центрифуги для его обогащения.

Ранее Брайан Хук, специальный представитель по Ирану, заявил, что Соединённые Штаты не собираются менять свою линию поведения, чему служат подтверждением новые санкции. «Мы ввели санкции вчера (против космической программы Ирана. — ИноТВ). Мы ввели санкции в пятницу. Мы ввели санкции сегодня. В будущем последуют ещё санкции. Мы не можем ещё более прямо сказать, что придерживаемся программы максимального давления и не намерены делать исключения», — приводит Le Monde слова спецпредставителя. На вопрос о возможном выделении Парижем Тегерану кредитной линии, которая может достигать $15 млрд, для продажи нефти и продолжения переговоров Хук ушёл от ответа: «Мы не знаем об этом. Нет (официального. — ИноТВ) предложения, и поэтому мы не можем прокомментировать того, что не существует». В то же время он напомнил, что переговоры с Тегераном должны проводиться согласно условиям, сформулированным в июне 2018 года госсекретарём Майком Помпео, которые Иран считает неприемлемыми.

Также в среду Дональд Трамп заявил, что снятия санкций — обязательного условия, без которого Тегеран отказывается садиться за стол переговоров, — не произойдёт. Он ещё раз повторил, что, по его мнению, «Иран изменился» под давлением США. Трамп также добавил, что у этой страны «огромный потенциал», как у Северной Кореи, а Америка не отвергает возможность торговли с Ираном. Тем не менее администрация в Белом доме не разделяет его оптимизма и этим оправдывает необходимость жёсткой линии.

Примером такой политики может служить необычное предложение высокопоставленного дипломата Брайана Хука, о котором пишет французская газета со ссылкой на разоблачительную статью Financial Times. Спецпредставитель по электронной почте пытался за крупную сумму убедить капитана танкера, подозреваемого в доставке нефти в Сирию, отвести судно в порт, где США смогут его задержать. Утром в среду тот же Хук объявил награду в размере $15 млн тем, кто предоставит любую информацию о маршрутах танкеров, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Корпусом стражей Исламской революции.