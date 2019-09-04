WSJ: санкции против иранской космической программы в Тегеране назвали очередным примером «экономического террора США»

Штрафные меры против космической программы Ирана объясняются тем, что технологии, используемые при запуске космических кораблей, идентичны технологиям межконтинентальных баллистических ракет, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление Госдепа США. В Тегеране заверяют, что космическая программа носит мирный характер. По словам пресс-секретаря иранского постпредства в ООН, новые санкции являются очередным примером экономического терроризма США в отношении Исламской республики.
В минувший вторник Госдеп США ввёл санкции против иранской космической программы, сообщает The Wall Street Journal. Основанием для такого шага стал недавний неудачный пуск иранской ракеты, который, по мнению Вашингтона, был частью программы по созданию баллистического оружия.
В заявлении Госдепа говорится о том, что при запуске космических кораблей используются те же технологии, что и при испытаниях межконтинентальных баллистических ракет. Тегеран, в свою очередь, утверждает, что космическая программа страны носит исключительно мирный характер.
«Это лишь один из примеров экономического террора, применяемого США против Ирана в нарушение резолюции 2231 СБ ООН. Эти меры никак не повлияют на развитие нашей мирной космической программы», — заявил пресс-секретарь иранского постпредства в ООН Алиреза Мирусефи.
Как отмечает издание, ракетные испытания не являются нарушением заключённой в 2015 году иранской ядерной сделки, однако США требуют, чтобы в неё были включены любые баллистические ракеты. Впрочем, попытки Вашингтона убедить союзников в необходимости ужесточить условия пока безуспешны. На данный момент европейские страны рассматривают предложение Франции, согласно которому ядерная сделка сохранится, а Иран получит возможность экспортировать нефть и получать международные кредиты.
The Wall Street Journal напоминает, что отношения между США и Ираном резко обострились после серии атак на корабли в Персидском заливе. Исламская республика оказалась на грани конфликта с Вашингтоном и его союзниками.
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