Independent: взвешенная политика позволит Ирану переиграть США

Ирану необходимо запастись терпением и продолжать «зрелую» политику, чтобы добиться отмены санкций, пишет корреспондент The Independent Борзу Дарагахи. Так, часть ограничительных мер может быть снята с Тегерана уже в октябре следующего года, если этому не помешает единогласное голосование постоянных членов Совбеза ООН.

Большую часть времени, что Дональд Трамп находится на посту президента США, Иран проявлял терпение, и только в последние несколько месяцев в Тегеране усилили давление на противников режима, пишет корреспондент The Independent Борзу Дарагахи.

Однако помимо того, что уже 21 января 2021-го на смену Трампу в Белый дом может прийти более лояльный по отношению к стране лидер, приближается ещё одна дата, которая может повлиять на внешнюю политику Ирана. И эта дата привлекает к себе всё больше внимания западных политиков.

Европейские дипломаты призывают Тегеран дождаться ухода Трампа с поста президента ещё с января 2017 года и продолжают настаивать на подобной необходимости после выхода США из ядерной сделки и начала кампании по оказанию на Иран «максимального давления».

Благодаря проводимой политике американский лидер не только рискует не быть переизбранным на второй срок, но и настраивает давних партнёров своей страны против США. Всё это может сыграть на руку Ирану, если там будут придерживаться «зрелой» политики и «расширять трансатлантическую пропасть между Вашингтоном и его союзниками в Брюсселе, Лондоне, Париже и Берлине».

Однако не менее важно Ирану дождаться 18 октября 2020 года, то есть истечения срока действий ограничений на закупку страной и продажу ей другими государствами оружия, введённых как часть ядерной сделки и Совместного всеобъемлющего плана действий. Кроме того, будут отменены ограничения ООН в отношении ключевых фигур Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

«Если СВПД останется нетронутым до следующего года, эмбарго на поставки оружия в отношении Ирана будет снято... это означает, что мы сможем покупать и продавать любое оружие», — отметил президент Ирана Хасан Рухани.

При этом прекрасно знают о подходящих сроках. Так, в разделе сайта Госдепа США, посвящённом Ирану, ведётся обратный отсчёт до отмены санкций.

«Иранский режим также сможет свободно продавать оружие кому угодно, в том числе террористам, а такие страны, как Россия и Китай, смогут продавать танки, ракеты и системы ПВО иранскому режиму», — сказано на сайте.

При этом госсекретарь США Майк Помпео призывает скептически настроенных союзников США расширить санкции против Тегерана. В администрации Трампа предупреждают, что снятие ограничений может привести к новой гонке вооружений на Ближнем Востоке, что ещё больше дестабилизирует регион и мир в целом.

Дарагахи полагает, что, несмотря на то что, как утверждают эксперты, Россия и Китай не станут продавать Ирану своё самое современное оружие, у страны появится возможность законно приобретать боеприпасы и запчасти для своего оружия.

Остановить снятие санкций может только единогласное голосование пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. При этом эксперты полагают, что выход Ирана из СВПД может привести к продлению ограничительных мер.

На фоне продолжающихся провокаций со стороны США и союзников, включая удары Израиля по иранским целям в Сирии и Ираке, многие сомневаются в способности Тегерана не поддаваться на них. Однако у Ирана есть серьёзные основания для поддержания его нынешнего взвешенного курса, по крайней мере до следующего октября, пишет Дарагахи в своей статье для The Independent.