Лучше американских Patriot и российских С-300 — Press TV о преимуществах новой иранской ПВО

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00:09 СМИ: Трамп сомневался насчёт поездки на саммит G7 Президент США Дональд Трамп сомневался, стоит ли ему тратить время на участие в саммите G7 во французском Биаррице.

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20:07 Эксперт прокомментировал данные о снижении продаж планшетов в России Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН прокомментировал данные о снижении продаж планшетов в России.

20:07 Журналист рассказал об отношении представителей «Вашингтона» к ситуации с Кузнецовым Журналист североамериканского издания The Athletic Тарик эль-Блашир рассказал, как, по его информации, в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» отнеслись к ситуации с российским форвардом Евгением Кузнецовым, сдавшим положительную допинг-пробу на кокаин.

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