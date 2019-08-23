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Лучше американских Patriot и российских С-300 — Press TV о преимуществах новой иранской ПВО

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Иранский генерал сравнил новые зенитно-ракетные комплексы Ирана с американскими и российскими аналогами, и, по его словам, системы Тегерана гораздо мощнее, пишет на своём сайте Press TV. Он отметил, что их разрабатывали с учётом растущих угроз и потребности в большом радиусе действия.
Лучше американских Patriot и российских С-300 — Press TV о преимуществах новой иранской ПВО
Reuters

Генерал иранской армии Шарох Шарам заявил, что новые иранские ЗРК «Бавар-373» гораздо лучше американских Patriot и THAAD, а также российских С-300, пишет на своём сайте Press TV.

«Эти системы были созданы и разработаны, учитывая потребность страны в оборонных комплексах дальнего радиуса действия», — приводит телеканал слова заместителя министра обороны Ирана. Он также отметил, что Тегеран разрабатывал эти системы, учитывая растущие угрозы, — так, чтобы комплексы были мощнее С-300.

«Бавар-373» — это мобильная противоракетная система, предназначенная для перехвата и уничтожения враждебных целей. Но максимальная дальность её ракет — 300 км. Одновременно она может обнаруживать до 300 целей, следить за 60 целями и атаковать — 6.

Также она способна выдерживать электронные и электромагнитные атаки. Кроме того, её радары могут засечь противорадиолокационные ракеты, отмечает Press TV. 

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источник
Press TV Иран, Исламская Республика Азия
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