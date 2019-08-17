N-TV: «огромные поступления» — русским «нефтяной подарок» США пришёлся по душе

Нефтяные санкции главы Белого дома Дональда Трампа «порадовали русских», передаёт N-TV. Своими штрафными мерами против Венесуэлы и Ирана президент США в буквальном смысле «сделал России подарок — огромные дополнительные поступления», отмечает немецкий телеканал.

Нефтяные санкции президента Соединённых Штатов Дональда Трампа «порадовали русских», пишет N-TV.

Своими штрафными мерами против Венесуэлы и Ирана глава Белого дома в буквальном смысле «сделал Российской Федерации подарок — огромные дополнительные поступления», поясняет немецкий телеканал.

В общей сложности с ноября 2018 года по июль 2019 года российские экспортёры получили сверх плана как минимум $905 млн, уточняет автор статьи.

Дело в том, что в Венесуэле и Иране добывается так называемая тяжёлая нефть, и после введения санкций ей на замену пришла российская нефть марки Urals.

«У тяжёлой нефти качество ниже, чем у более лёгкой, малосернистой нефти — например, марки Brent. Сорта более лёгкой нефти альтернативой, однако, не стали, поскольку многие нефтеперерабатывающие заводы занимаются переработкой исключительно тяжёлой нефти, а переход на другие сорта стоит больших денег», — отмечает журналист немецкого телеканала.

На руку Российской Федерации, продолжает авто статьи, сыграло и решение ОПЕК снизить добычу нефти.

«Снижение предложения также пошло на пользу марке Urals. В результате цена сильно выросла, и в некоторые дни баррель российской нефти марки Urals даже стоил дороже барреля более качественной нефти марки Brent», — подчёркивает журналист N-TV.