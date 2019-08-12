Bloomberg: рост золотовалютных запасов укрепляет позиции России на нефтяном рынке

Расстановка сил между ключевыми игроками нефтяного рынка меняется, пишет Bloomberg: Россия оказывает всё больше влияния на ОПЕК, а её золотовалютные резервы могут скоро превысить запасы Саудовской Аравии. Кроме того, нынешнее снижение цен на нефть для России не столь опасно, как для других главных экспортёров чёрного золота: российский бюджет рассчитан исходя из цены $40 за баррель, при том, что сейчас он стоит $58.

Смещение баланса сил среди нефтяных держав теперь можно наблюдать и по такому показателю, как резервы центробанков, пишет Bloomberg.

Согласно данным издания, золотовалютные резервы ЦБ РФ впервые за восемь лет могут превысить запасы Саудовской Аравии. Таким образом, позиция Москвы на переговорах об объёмах сокращения добычи нефти усиливается. Bloomberg отмечает, что в последнее время Саудовская Аравия истощала свои резервы, в то время как Россия с помощью экономии добилась профицита. Этот факт, а также то обстоятельство, что Россия оказывает всё больше влияния на ОПЕК, показывает изменившуюся расстановку сил между двумя основными игроками нефтяного рынка.

«ОПЕК больше не может игнорировать Россию, ввиду её важности как экспортёра нефти и её экономики», — отметила Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста Института международных финансов в Вашингтоне.

Между тем мировые цены на нефть сейчас находятся на уровне, не позволяющем большинству стран ОПЕК покрыть государственные расходы. В декабре члены организации договорились сократить добычу, однако неизвестно, будет ли Россия делать то же самое.

Bloomberg информирует, что в минувшем июне российские резервы доросли до цифры $518 млрд, в то время как саудовские упали до $527 млрд. В случае, если Россия обойдёт Саудовскую Аравию, то она выйдет на четвёртое место в мире по объёму золотовалютного запаса.

Кроме того, Россия готова к ещё более низким ценам на нефть: её бюджет рассчитан исходя из цены $40 за баррель (при нынешней цене $58) что позволит Москве и дальше накапливать резервы «на чёрный день», отмечает издание.