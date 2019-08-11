ABC: золото взлетело в цене на фоне торговой войны между Китаем и США

С октября прошлого года золото подорожало на 25%, сообщает испанская газета ABC. Произошло это из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также роста спроса среди центральных банков по всему миру, которые, в том числе, стремятся сократить свою зависимость от слабеющего доллара.

Отрицательные процентные ставки, установленные банками сразу нескольких стран Европы, наряду с ростом торговой напряжённости между Китаем и Соединёнными Штатами привели к росту стоимости золота на 25% с октября прошлого года, передаёт испанская газета ABC.

Кроме того, росту цен способствует активная скупка драгоценного металла центральными банками по всему миру. Только за первые шесть месяцев 2019 года государственные организации приобрели 374 тонны золота, то есть на 57% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

К скупке драгоценного метала также присоединились и жители развитых стран, которые хранят золото в виде слитков, монет или ювелирных изделий.

«Это нетрудно объяснить, — отмечает представитель компании по управлению активами Franklin Equity Group Стив Паис. — Мы оказались в условиях отрицательных процентных ставок, не говоря о торговых и валютных войнах».

«Золото приобрело стратегическое значение и стало очень прибыльным благодаря росту спроса», — заметил генеральный директор компании-дилера драгоценных металлов Sharps Pixley Росс Норман, приведя в пример Великобританию, где оно «уже стало валютой кризиса вокруг брексита».

Ещё одной причиной того, что с начала года металл подорожал на 19%, стало отсутствие вариантов для инвестиций. Кроме того, до недавнего времени центральные банки Европы координировали свои действия по отношению к золотым резервам, согласно так называемому Соглашению центробанков по золоту. Подписанному в 1999 году, срок действия которого истекает 26 сентября. Это позволит каждой из стран устанавливать собственную политику.

Как говорится в официальном сообщении, отсутствие заинтересованности в подобном соглашении, координирующем сделки с драгметаллом, банкиры объясняют «развитием и созреванием рынка».

По словам директора по маркетинговым исследованиям Всемирного золотого совета Алистера Хьюитта, лидируют по приобретению золота центральные банки развивающихся стран, таких как Россия, Китай, Турция и Казахстан.

Вместе с тем, отмечает ABC, стимулирует спрос, в том числе, и слабость доллара, в связи с чем центральные банки пытаются диверсифицировать свои резервы, уменьшая, насколько это возможно, зависимость от валюты.