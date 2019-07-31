Business Times: в бегстве от доллара Россия и Китай задают тон в покупках золота

Россия и Китай стали самыми главными покупателями золота, и в результате его цена стала расти быстрее, чем акции крупнейших цифровых гигантов, пишет Business Times. Таким образом страны пытаются противостоять доминированию США в финансовом секторе.
Цены на золото растут, и инфляция тут не при чём, равно как и известные трейдерам геополитические или экономические проблемы, пишет Business Times. Так, последние два месяца золото показывает прирост в 11%, тогда как такой гигант, как Facebook, наоборот, упал на 1,9%.
И дают такой рост крупнейшие соперники США — Китай и Россия, — которые стали резко вкладывать в золото свои средства. Как отмечает автор статьи, это их способ противодействовать контролю США над глобальной финансовой системой.
Так, крупнейшая китайская компания-производитель золота сообщила о значительном росте производства этого металла в первой половине 2019 года. А золотые запасы Китая достигли почти 62 млн унций.
В свою очередь, и у России «ненасытные аппетиты» к золоту. Так, в месяц она покупает по 200-500 унций золота, из-за чего становится силой, с которой приходится считаться. По последним данным, в золотовалютных резервах России золото составляет 20%, так что она становится крупнейшим покупателем золота в мире, отмечает Business Times.
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