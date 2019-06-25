Обозреватель Bloomberg: ставка России на золото оправдалась и вдохновила другие страны

Из-за санкционного давления США Москве пришлось пойти на сокращение доли долларов и увеличение объёмов золота в своих международных резервах, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. Как показало время, «упрямая вера» России в драгоценный металл оказалась оправданной и послужила примером другим государствам, которые хотят отказаться от «долларовой привычки», считает публицист.

На протяжении нескольких лет Россия упорно продолжала наращивать свои запасы золота даже при его обесценивании. И с учётом того, что сегодня стоимость этого драгоценного металла достигла максимального значения с 2013 года, тактика Москвы, по-видимому, себя оправдала, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.

По общему мнению, господство доллара в качестве глобальной резервной валюты объясняется нехваткой надёжных активов. Тем не менее Россия на собственном примере показала, что страна со значительного размера экономикой и пятыми крупнейшими международными резервами в мире способна сократить долларовые активы и при этом всё ещё чувствовать себя нормально, отмечает автор статьи.

Пока не многие решили последовать примеру России. Но в целом центральные банки различных стран увеличивают закупку золота, обращает внимание Бершидский.

По его словам, с тех пор как в 2014 году Россия попала под западные санкции «за её агрессию против Украины», у страны появилась веская причина пересмотреть структуру своих международных резервов. Особенно на фоне того, что США в отличие от Евросоюза в течение пяти лет ужесточали свои экономические ограничения.

Кремль и Центробанк решили, что риск последующих санкций может оказаться непредсказуемым и будет зависеть от внутренней политики США, а не от действий России. Поэтому с конца сентября 2017 года ЦБ РФ более чем вполовину сократил долю доллара в своих международных резервах, резко увеличив объём евро и юаня.

Судя по последним данным ЦБ РФ, доля золота в его международных резервах слегка сократилась. Это произошло потому, что Россия увеличила активы других типов в попытке оградить себя от западного давления, а также из-за того, что стоимость золота за указанный в отчёте период упала почти на 7%, поясняет публицист.

Но в целом динамика рынка оправдала «упрямую веру» России в золото. К настоящему моменту его стоимость поднялась примерно на 7%, благодаря чему международные резервы страны выросли на $7 млрд. Если эта тенденция сохранится, доля драгоценного металла в российских международных резервах составит 20%, приблизившись к доле доллара.

Разумеется, доллар остаётся ведущей резервной валютой в мире, и нельзя однозначно сказать, что золото и другие валюты полностью его вытесняют. Вместе с тем Всемирный золотой совет отмечает, что общий рост золотых резервов не ограничивается Россией, которая остаётся крупнейшим покупателем этого драгоценного металла.

У Китая существуют собственные проблемы с США и долларом. Хотя Пекин не может сократить свои огромные долларовые активы столь же решительно, как Москва, он идёт на постепенное сокращение и проявляет всё больший интерес к золоту.

Среди других заметных покупателей золота — Турция и Индия. Последняя наряду с Китаем и Россией входит в глобальную десятку стран с крупнейшими международными резервами, подчёркивает Бершидский.

На фоне низких процентных ставок США, «непредсказуемой воинственности» администрации Дональда Трампа и геополитической нестабильности золото выглядит более безопасным активом, чем американские долговые инструменты. Если ситуация не изменится в течение ближайших лет, то, вполне возможно, ещё больше стран перестроят свои международные резервы на российский манер, рассуждает автор статьи.

«Режим президента Владимира Путина стал первым из числа крупных держателей резервов, который пошёл на поэтапный отказ от доллара, потому что у него были самые серьёзные причины опасаться США. Нынешняя и будущая американская администрации должны действовать осторожно, чтобы не дать другим странам аналогичный стимул отказаться от долларовой привычки и последовать примеру Кремля. В то время как российское экономическое управление в целом оставляет желать лучшего, подход страны к созданию международных резервов выглядит всё более и более продуманным», — заключает Леонид Бершидский.