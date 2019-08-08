N-TV: побить США их собственным оружием — Путин провёл «искусный капиталистический приём всемирного значения»

В стремлении освободить Россию от зависимости от американского доллара и «побить США их собственным оружием» Владимир Путин провёл «искусный капиталистический приём всемирного значения», передаёт N-TV. Почти незаметно для глаз мировой общественности Владимир Путин дал старт «крупнейшей в мире спекуляции золотом за десятилетия», поясняет немецкий телеканал.

Вот уже на протяжении нескольких месяцев Центральный банк Российской Федерации закупает каждую неделю от четырёх до пяти тонн золота, пишет в статье на сайте N-TV журналист немецкого телеканала Вольфрам Ваймер.

«Почти незаметно для глаз мировой общественности Путин дал старт крупнейшей в мире спекуляции золотом за десятилетия», — констатирует Ваймер.

И «риск, на который пошёл Путин», похоже, был оправданным: в течение этого года золото выросло в цене на 20% и тем самым преподнесло Российской Федерации «многомиллиардный подарок», отмечает автор статьи.

Как поясняет журналист N-TV, «в золото Путин вошёл» потому, что он элементарно хочет сделать Россию независимой от американского доллара.

«Так как доллар, по мнению Москвы, используют в качестве политического оружия против Российской Федерации, золото — это идеальная инвестиция, чтобы защититься от долларовых санкций. В то время как золотые резервы резко выросли до абсолютно рекордной отметки, в распоряжении российского Центробанка гособлигаций США осталось всего на сумму 12,8 миллиарда долларов», — подчёркивает Ваймер.

При этом, продолжает автор статьи, в результате отказа от доллара в пользу золота Россия стала получать прибыль от каждой «торговой перепалки» США с Китаем, поскольку цена на золото растёт каждый раз, когда накаляется китайско-американский торговый конфликт.

Кроме того, теперь на пользу России идёт и политика президента США Дональда Трампа «дешёвых денег», утверждает журналист немецкого телеканала.

«Чем ниже Вашингтон и ФРС опускают процентные ставки, тем интереснее золото как глобальная инвестиция», — вносит ясность Ваймер.

А тем временем из-за действий Москвы «золотая лихорадка» охватила и другие страны. В частности, уточняет автор статьи, Китай всё более масштабно распродаёт гособлигации США и закупает вместо них золото. Даже Турция, Польша, Венгрия и Казахстан «неожиданно стали копировать эту стратегию». Только за первые шесть месяцев 2019 года центральные банки, по данным World Gold Council, закупили 374,1 тонны золота, чего не случалось последние 19 лет.

Таким образом, «план Путина» отказаться от американского доллара в пользу золота «служит примером». Сам же глава Кремля к своему «20-летнему юбилею пребывания у власти» провёл «искусный капиталистический приём всемирного значения».

«Он хочет побить США их собственным оружием», — резюмирует журналист N-TV.