Contra Magazin: своим примером Россия призывает весь мир вырваться из «долларовой удавки»

Россия заявила о готовности использовать европейский финансовый механизм INSTEX для обхода американских санкций в торговле с Ираном, сообщает Contra Magazin. И своим примером она вдохновляет другие страны на то, чтобы вырываться из «долларовой удавки» Вашингтона. Ведь США постоянно злоупотребляют своей финансовой мощью для замены неугодных режимов, отмечает издание.
Москва заявила о готовности использовать европейский финансовый механизм INSTEX, необходимый для обхода американских санкций в торговле с Ираном, сообщает Contra Magazin. И после этого замглавы МИД России Сергей Рябков призвал мировую общественность последовать примеру своей страны и избавиться от господства доллара, а также международных финансовых систем, контролируемых США.
«Мы должны защитить себя от политических злоупотреблений, осуществляемых с помощью американского доллара и американской банковской системы, — заявил дипломат. — Мы должны превратить нашу зависимость в этой сфере в независимость. Давайте станем мультиполярными в сферах финансов и валюты».
В качестве примера такого злоупотребления Рябков привёл Венесуэлу. Вашингтон принял против этой страны санкции, ограничил ей доступ к мировому нефтяному рынку, а также через различные международные институты и своих союзников в Латинской Америки конфисковал часть активов Каракаса, напоминает издание. Также не стоит забывать о присвоенном Лондоном венесуэльском золоте на сумму $1,2 млрд.
Рябков добавил, что это «бесстыдное присваивание» чужой собственности — всего лишь «один из примеров более широкой политики произвольного провоцирования кризисов, с тем чтобы добиться смены правительств, замены законно избранных политиков на американских протеже». Замглавы МИД России убеждён, что США пытаются создать не «основанный на правилах миропорядок», а скорее «навязанный и продиктованный миропорядок».
При этом INSTEX вполне может подорвать статус американской валюты как мировой резервной. Особенно если этот инструмент будет использовать Россия, подавая тем самым пример и другим странам и призывая их также вырваться из «долларовой удавки», заключает Contra Magazin.
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