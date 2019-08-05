Bloomberg: как и обещал Путин, Россия постепенно уходит от доллара

Россия продолжает реализовывать стратегию дедолларизации, которая призвана уменьшить давление Вашингтона на её экономику, пишет Bloomberg. Но хотя страна заключает всё больше сделок в евро и рублях, более половины её торгового оборота всё ещё зависит от американской валюты, отмечает издание.

На фоне ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном президент Владимир Путин пообещал снизить роль доллара в международной торговле. И Россия действует в соответствии с этим обещанием, «постепенно делая его реальностью», пишет Bloomberg.

Этот переход является частью стратегии, которая призвана «дедолларизировать» российскую экономику и снизить её уязвимость перед санкциями США. Но хотя в прошлом году Центробанк смог быстро избавиться от половины своих долларовых активов, прогресс в торговле затормозился из-за укоренившегося использования американской валюты во многих операциях, отмечает издание.

По данным ЦБ РФ, доля евро росла четыре квартала подряд за счёт сокращения доли доллара. Единая валюта почти обошла «вечнозелёный» в торговле России с ЕС и Китаем, при этом заметно выросла торговля Москвы в рублях с Дели. Вместе с тем объём американской валюты остался неизменным в импортных операциях, составив около трети, обращает внимание Bloomberg.

«Сильное стремление к переменам есть не только у России, но и у её торговых партнёров», — считает экономист Дмитрий Долгин. По словам эксперта, Евросоюз тоже испытывает торговое давление со стороны США, что вынуждает его снижать зависимость от доллара.

Евро вплотную приблизился к тому, чтобы заменить доллар в качестве «предпочтительной валюты» для российского экспорта в ЕС. По сравнению с прошлым годом его доля в первом квартале выросла с 32 до 42%, подчёркивается в статье.

В то же время более половины торгового оборота России, а это $687,5 млрд, всё ещё зависит от доллара. Несмотря на то что менее 5% этих сделок совершаются с США, отмечает издание.

Между тем, по словам министра финансов Антона Силуанова, отчасти мотивация Москвы объясняется тем, что компании сталкиваются с задержками при каждом третьем международном расчёте. Ведь западным фирмам приходится получить одобрение на транзакцию у Вашингтона.

Доля евро в годовой торговле России с Китаем также возросла. По сравнению с показателями прошлого года она выросла во всех экспортных соглашениях с незначительных значений до более трети. Это процесс, который охватывает продажу сырья и крупные государственные контракты, ускорился благодаря развитию платёжной инфраструктуры ЦБ и других кредиторов, считает экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец.

Ведение расчётов в юанях остаётся затруднительным, потому что доступ к китайским активам ограничен. «Юань не полностью конвертируемая валюта и поэтому пока не может играть значимой роли в мировой торговле», — пояснил в своём недавнем интервью директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.

По мнению издания, самое яркое изменение заметно на примере торговли России с Индией. Расчёт в рублях составил три четверти всех экспортных соглашений между двумя странами после того, как они договорились использовать национальные валюты в оборонных сделках.

«Вероятно, эта тенденция сохранится, потому что инфраструктура для проведения операций с использованием альтернативной валюты улучшается», — считает Донец. В то же время, на её взгляд, Россия не сможет полностью отказаться от доллара, особенно при продаже нефти.