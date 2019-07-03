Le Monde: Россия стала «дирижёром» в ОПЕК, не будучи её членом

Тот факт, что Владимир Путин объявил о нефтяном соглашении с Саудовской Аравией ещё до официального обнародования в Вене хартии о сотрудничестве ОПЕК с Россией, говорит о доминирующем влиянии Москвы внутри организации, пишет Le Monde. Как отмечает издание, благодаря своим посредническим усилиям, России удалось стать лидером, определяющим повестку ОПЕК, даже не входя официально в её состав.

Владимир Путин объявил о том, что Россия и Саудовская Аравия нашли способ продлить соглашение о сокращении добычи нефти, 28 июня — в ходе встречи «Большой двадцатки» в Осаке и задолго до начала саммита ОПЕК в Вене, проходившего с 1 по 2 июля, результатом которого стало подписание хартии о сотрудничестве организации с Москвой, замечает Le Monde. На взгляд издания, «выступая впереди нефтяного союза, Владимир Путин ясно даёт понять: Россия стала в ОПЕК рулевым».

Как напоминает газета, сближение ОПЕК с Россией началось в 2016 году с целью противостояния возникшей конкуренции США и борьбы с колоссальным падением цен, опустившихся в тот период до $28 за баррель. Саудовская Аравия, фактически управляющая нефтяным объединением, договорилась тогда с Москвой о совместном сокращении добычи, а российский министр энергетики Александр Новак добился присоединения к этому соглашению ещё девяти стан, не входящих в ОПЕК.

По утверждению Le Monde, в эту «Венскую декларацию» образца 2016 года и способность конкурентов поладить между собой поверили тогда немногие, однако, ко всеобщему удивлению, Россия и Саудовская Аравия смогли выполнить собственные обязательства и убедить партнёров поступить так же.

Новое партнёрство получило название ОПЕК+ и приобрело привычку собираться сразу после встреч ОПЕК, при этом Россия стала играть в этой структуре всё более важную роль, о чём Владимир Путин с удовлетворением заявил в пятничном интервью Financial Times, отметив, что этот альянс помогает «поддерживать стабильность рынка».

Так, в декабре 2018 года члены ОПЕК не могли прийти к согласию по некоторым деталям своего соглашения, и именно российскому министру удалось примирить позиции двух конкурентов внутри организации — Ирана и Саудовской Аравии. Спустя полгода «Владимир Путин сам определяет повестку саммита организации… в которую Россия официально не входит», подчёркивает Le Monde.

«Тот факт, что российский президент объявляет о соглашении ОПЕК представляет собой настоящую политическую победу. Он ставит Россию в положение дирижёра оркестра», — считает эксперт инвестиционного банка RBC Capital Хелима Крофт.

Как отмечает издание, меньшая зависимость российской экономики от энергоресурсов даёт Владимиру Путину больше «пространства для манёвра», чем членам ОПЕК: если Москве для комфортного существования достаточно цены за баррель на уровне $60—70, Эр-Рияду необходим курс $80—90 за баррель. При этом экономические риски резкого падения цен на нефть заставляют Путина соглашаться на продление сокращений добычи даже несмотря на желание российских производителей добывать больше.

«Проблема с приглашением новичка в закрытый клуб — в особенности если он больше вас по размеру — состоит в том, что он рискует взять власть в свои руки. И ОПЕК усваивает этот урок прямо сейчас», — уверен аналитик Bloomberg Джулиан Ли. Как замечает газета, ещё более сложным этот урок становится для Саудовской Аравии — союзника США, который отныне разрывается между Вашингтоном и Москвой.