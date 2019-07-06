Der Spiegel: из-за «Дружбы» Россия вновь несёт материальные и имиджевые потери

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14:00 Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных моряков в Баренцевом море.

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13:13 Женская сборная России вышла в финал КЕ по пляжному футболу Женская сборная России обыграла Нидерланды и стала финалистом Кубка Европы по пляжному футболу, который проходит в португальском городе Назаре.

13:10 В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю В МИД России прокомментировали представленную в США «концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», отметив, что такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.

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12:57 Слуцкер избрана новым президентом Специальной Олимпиады России Бывшая фехтовальщица Ольга Слуцкер избрана новым президентом Специальной Олимпиады России.

12:55 Погибших на аппарате ВМФ подводников похоронили в Петербурге Моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

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11:00 Антонов: ситуация с продлением ДСНВ вызывает беспокойство Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что ситуация с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вызывает беспокойство.

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09:25 Власти готовы помочь семьям погибших при ЧП с катером в Чёрном море Власти готовы оказать помощь семьям погибших при опрокидывании пассажирского судна в Чёрном море в районе Джубги. Об этом сообщил глава Туапсинского района Анатолий Русин.

09:23 Матчи Летней лиги НБА перенесены из-за землетрясения Во время матча Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» в Лас-Вегасе произошло землетрясение.