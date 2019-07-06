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Der Spiegel: из-за «Дружбы» Россия вновь несёт материальные и имиджевые потери

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Германия вновь приостановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщает Der Spiegel. В первый раз экспорт чёрного золота из России в Европу по нефтепроводу был прекращён в апреле и возобновлён лишь две недели назад, причём как и весной причиной остановки стало немного завышенное содержание в нефти органических хлоридов, уточняет немецкое издание.
Der Spiegel: из-за «Дружбы» Россия вновь несёт материальные и имиджевые потери
Reuters

Нефтеперерабатывающий завод PCK в немецком городе Шведте вновь приостановил поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщает Der Spiegel.

Информацию об очередной приостановке поставок подтвердил представитель энергетического концерна Shell, пишет издание.

В первый раз экспорт российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» был остановлен в апреле и возобновлён лишь две недели назад. При этом как и в апреле причиной остановки поставок стала немного завышенная концентрация органических хлоридов в нефтепродуктах, уточняет Der Spiegel.

Уже тогда, напоминает немецкое издание, глава Кремля Владимир Путин назвал инцидент с нефтепроводом «очень серьёзным материальным и имиджевым ущербом» для Российской Федерации.

Как и в апреле, продолжает Der Spiegel, никто пока не может объяснить наличие избыточного количества органических хлоридов в сырой нефти.

По словам представителя Shell, в настоящий момент компания поддерживает контакт с поставщиком и операторами трубопровода, чтобы прояснить возможные причины инцидента.

Впрочем, как заверил представитель энергетического концерна, поставки сырой нефти в Германию продолжаются благодаря тому, что было организовано альтернативное снабжение через порт немецкого Ростока.

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