Белсат: после нефтяного кризиса Минск ищет альтернативу России

Кризис, вызванный тем, что по нефтепроводу «Дружба» пошла загрязнённая нефть, пока так и не разрешён, а Белоруссия подсчитывает свои убытки. Соседние страны готовы помочь ей с поставками нефти, альтернативными российским, передаёт «Белсат», тем более что в прошлом подобные ситуации уже бывали.

Многомиллионные потери и ещё большая напряжённость в отношениях. Нефтяной кризис на линии Минск-Москва продолжается, хотя Россия обещала решить проблему в течение нескольких дней. Соседи уже остановили транзит отравленной российской нефти через трубопровод «Дружба» и предлагают нам свою помощь. И уже понятно, что этот инцидент будет иметь серьёзные последствия. Подробнее — Ольга Жерносек.

Вместо чёрного золота чёрная отрава. Нефтяной кризис, спровоцированный низким качеством российской нефти, длится почти неделю.

ТАТЬЯНА МАНЁНОК, экономический обозреватель портала «Белрынок»: Эта ситуация беспрецедентна, когда в течение нескольких дней поставляется некачественная нефть, хотя российская сторона заявила, что практически через 2-3 дня эта ситуация будет разрешена. Пока она не решена.

Белоруссия уже оценила убытки на 100 миллионов долларов. Мозырский нефтеперерабатывающий завод заявил, что из-за российской нефти испортилось ценное оборудование. Кроме того, некачественное сырьё успело попасть на Украину и в страны Евросоюза.

АЛЕКСЕЙ РЯБЧИН, председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Верховной Рады Украины: Это было предсказуемо. Много людей, много депутатов говорили правительству, чтобы они готовили альтернативный сценарий, так как это нефть или нефтепродукты из страны-агрессора. Это российская нефть, которую перерабатывают в Белоруссии. И когда угодно может быть принято политическое решение.

Инцидент совпал с политическим кризисом между Минском и Москвой. 11 апреля в ответ на российские ограничения на импорт продуктов питания из Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил закрыть нефтепровод «Дружба» на ремонт. Однако эксперты сомневаются в намеренности действий России, ведь кроме Белоруссии нефтепровод доставляет нефть в пять стран Евросоюза.

МИХАИЛ КРУТИХИН, партнёр компании Rusenergy, Москва: То есть это Польша и Германия по северному маршруту, и по южному маршруту это Словакия, Чехия и Венгрия. Предполагать, что это было умышленным загрязнением нефти, которое может причинить ущерб нефтеперерабатывающим заводам сразу в шести странах, — как-то мне не верится в такой ​​заговор.

На фоне скандала представители белорусского правительства заявили о намерении до конца года начать импорт нефти, альтернативной российской.

ТАТЬЯНА МАНЁНОК: Белоруссия всегда, что называется, находится в поиске альтернативы. Альтернатива начиналась ещё в 2010 году, когда были очень сложные отношения с Российской Федерацией и Белоруссия была вынуждена действительно начать поставки альтернативной нефти через нефтепровод Одесса – Броды. Было поставлено примерно один миллион тонн нефти.

В течение двух лет через Украину Белоруссия получала венесуэльскую, а после азербайджанскую нефть. Баку уже заявил, что готов помочь, если Минск обратится по поводу покупки сырья. Единственная сложность — транспортировка, которая существенно влияет на конечную стоимость сырья.

МИХАИЛ КРУТИХИН: Это невыгодно, это нерентабельные поставки с юга. И Одесса – Броды сейчас в нерабочем состоянии, и прямого трубопроводного снабжения нет.

Действительно, цена российской нефти для Белоруссии в среднем на 20% ниже мировой. Но уже вскоре ситуация может измениться из-за налогового манёвра России. И это, по мнению экспертов, основная причина поисков альтернативы.

ТАТЬЯНА МАНЁНОК: Предполагается, что с 2024 года в результате этого налогового манёвра белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут покупать в России нефть по мировым ценам. И в этой ситуации, конечно, очевидно, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы должны завершить модернизацию, тогда они технологически, как заявляется и предполагается, смогут эффективно перерабатывать не только российскую нефть, но и другую альтернативную нефть.

Помимо украинского направления, белорусское правительство заявило о возможности импортировать нефть через порты стран Балтии. Речь о латышском Вентспилсе и литовской Клайпеде. В Вильнюсе «Белсату» подтвердили готовность к сотрудничеству с Минском.

РОКАС МАСЮЛИС, министр транспорта Литвы, бывший министр энергетики: Мы уже перегружали нефть для переработки в Белоруссии. Так что у нас есть возможности для перевалки нефти. И мы можем гарантировать Белоруссии эту перевалку. Так что мы готовы. Ждём только просьбы. Можем начать работу.

Кроме того, Минск заявил о желании приобрести портовую инфраструктуру в странах Балтии, что в перспективе позволит более эффективно транспортировать нефть морским путём. Впрочем, подобные инициативы не новы.

ЭУГЕНИЮС ГЕНТВИЛАС, депутат Сейма Литвы, бывший министр экономики: Белорусская сторона получила 30% акций ЗАО «Кровиню терминалас». Это терминал насыпных материалов. И «Беларуськалий» имеет там 30%. Это частный бизнес, который решает, продать часть своих акций белорусским компаниям или не продавать.

Литовские политики уклоняются от ответа на вопрос, повлияет ли на сотрудничество с Белоруссией критическая позиция Литвы в отношении БелАЭС в Островце. Соседи готовы помочь уменьшить зависимость от российских энергоресурсов. Вопрос в том, насколько серьёзно готов к этому официальный Минск.

Дата выхода в эфир 27 апреля 2019 года.