WSJ: иранский танкер покинул Гибралтар вопреки протестам США

Задержанный ранее иранский танкер Adrian Darya покинул Гибралтар, несмотря на запрос американских властей, пишет The Wall Street Journal. По мнению издания, освобождение корабля даёт надежду на то, что в ответ Тегеран выпустит из-под ареста британское судно Stena Impero, находящееся в Персидском заливе.

Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар, несмотря на протесты со стороны американских властей. Это вселяет надежду на то, что Тегеран ответит взаимностью и выпустит британский танкер, задержанный в Персидском заливе, пишет The Wall Street Journal.

Накануне правительство Гибралтара отклонило запрос Вашингтона, который пытался задержать судно и находящиеся на его борту 2,1 млн баррелей нефти. Представители британской территории заявили, что они следуют законодательству ЕС, а не США.

Власти Гибралтара приняли решение об освобождении корабля ещё на прошлой неделе, после того как руководство Исламской Республики заверило, что находящаяся на борту нефть не отправится в Сирию. Когда проблемы с запросом американских властей и поиском нового экипажа были улажены, корабль вышел в международные воды под новым названием Adrian Darya и иранским флагом, поясняет издание.

Как ожидается, освобождение Adrian Darya создаст предпосылку для снятия ареста с британского танкера Stena Impero. Это судно было задержано в Персидском заливе иранскими властями, которые обвинили его в нарушении правил судоходства, напоминает The Wall Street Journal.

Лондон и Тегеран не говорят, идёт ли речь об обмене. Но власти Исламской Республики ранее давали понять, что освобождение иранского танкера поможет прекратить задержание британского корабля.

Два этих танкера стали важными элементами в растущей напряжённости между Ираном и США, которая одновременно распространилась на их союзников и партнёров. Конфликт был вызван выходом американской стороны из ядерной сделки и попыткой Вашингтона с помощью санкций вынудить Тегеран свернуть военную и политическую активность на Ближнем Востоке.

В ответ Иран сократил свои обязательства по ядерному соглашению, которое всё ещё считают действительным страны Европы, Россия и Китай, и сбил американский беспилотник в Ормузском проливе. Кроме того, США утверждают, что иранские войска «третируют и атакуют» коммерческие суда в регионе, но Тегеран отрицает эти обвинения.

После введения полного запрета на экспорт иранской нефти администрация Трампа надавила на покупателей этого топлива и тех, кто помогает ближневосточной стране обслуживать её танкеры. По словам американских чиновников, им удалось лишить 80 танкеров Тегерана морских флагов, предоставленных другими странами. В том числе Grace 1, который ходил под флагом Панамы.

Но решение Гибралтара «вносит сумятицу» в стремление США навязать свои санкции в международных водах и показывает, что американские ограничения не являются общепринятыми. Так, только в июне Китай импортировал 200 тыс. баррелей иранской нефти, обращает внимание The Wall Street Journal.