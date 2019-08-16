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Fox News: США не успели продлить задержание — суд Гибралтара отпустил иранский танкер

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Несмотря на попытки Америки продлить задержание иранского танкера Grace 1, который уже больше месяца стоит в Гибралтаре, Верховный суд города постановил отпустить судно, сообщает Fox News. Теперь Лондон ждёт от Тегерана исполнения его обещаний — освобождения британского танкера Stena Impero, который был захвачен иранцами в отместку.
Fox News: США не успели продлить задержание — суд Гибралтара отпустил иранский танкер
Reuters

В четверг 16 августа Гибралтар отпустил иранский крупнотоннажный танкер, который был задержан более месяца назад по подозрениям в попытке доставить нефть режиму Башара Асада, несмотря на действующие санкции Евросоюза, сообщает Fox News.

Верховный суд Гибралтара, являющегося заморской территорией Великобритании, отменил постановление о задержании иранского танкера Grace 1. Судно стояло в местном порту с 4 июля, и всё это время иранские власти требовали его отпустить, намекая на перспективу освобождения захваченного чуть позднее Тегераном в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.

Как отмечает канал, незадолго до того, как появились новости об освобождении иранского корабля, США явно попытались перехватить судно и даже направляли в гибралтарский суд запрос о продлении задержания. Однако, по данным СМИ, американское заявление не сумело в положенный срок добраться до суда.

Пока не ясно, покинул ли уже Grace 1 Гибралтар. Тем не менее Иран уже заверил власти города, что он не собирается разгружать танкер в Сирии. В ответ на манипуляции США министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Вашингтон в попытке украсть собственность Тегерана « в открытом море» и сравнил такие действия с «пиратством»: «Не сумев достичь своих целей с помощью экономического терроризма, среди прочего лишая больных раком лекарств, США попытались использовать юридическую систему, чтобы украсть нашу собственность в открытом море».

Теперь наблюдатели надеются, что после освобождения Grace 1 Тегеран решит всё же отпустить Stena Impero. Как сообщается, капитан судна и трое офицеров уже были освобождены, но где они находятся, неясно.

Fox News напоминает, что после задержания его танкера в Гибралтаре Иран пригрозил Великобритании «ответными мерами». Затем 19 июля Тегеран захватил Stena Impero с 23 членами экипажа из Индии, России, Латвии и Филиппин на борту. Как рассказала компания Stena Bulk, владеющая танкером, в международных водах Ормузского пролива к кораблю просто подъехали «мелкие суда непонятной принадлежности и вертолёт».

Теперь британский МИД призывает Тегеран исполнить свои обещания и отпустить Stena Impero. Лондон настаивает, что нельзя сравнивать попытки обеспечить исполнение санкций и «незаконные атаки» Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе. 

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Fox News США Северная Америка
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