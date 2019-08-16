Fox News: США не успели продлить задержание — суд Гибралтара отпустил иранский танкер

14:54 В ФСИН рассказали об «огромных нарушениях» в петербургском СИЗО-1 Заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев рассказал о нарушениях в петербургском СИЗО-1, которые были выявлены в ходе проверки, организованной ведомством.

14:43 Экс-футболист «Локомотива» Тарасов: не люблю Америку Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о своих планах на будущее.

14:42 СК начал проверку после отравления жителей Ульяновской области СУ СК России по Ульяновской области организовало процессуальную проверку по фактам госпитализации семерых жителей областного центра с подозрением на отравление.

14:36 Китай выразил США протест из-за обвинений в милитаризации космоса Посол Китая в ООН Ли Сун выразил протест в связи с заявлением своего американского коллеги на Конференции по разоружению в Женеве о милитаризации Пекином космоса, а также разработке и испытании противоспутникового оружия.

14:27 СМИ: «Локомотив» отказался от Балотелли ради приглашения Рибери Московский футбольный клуб «Локомотив» отказался от возможности подписания контракта с итальянским форвардом Марио Балотелли.

14:21 В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.

14:10 Экс-министр финансов Подмосковья признал вину в хищении 11 млрд рублей Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов признал вину в хищении более 11 млрд рублей и раскаялся в содеянном.

14:09 В Ленобласти при обрушении стены на промплощадке погибли двое рабочих В Волховском районе Ленинградской области в результате обрушения стены здания при демонтаже на промплощадке погибли двое рабочих. Об этом сообщили в МЧС по региону.

14:07 Боец UFC Петтис отреагировал на инцидент с Макгрегором и пожилым мужчиной Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе американец Энтони Петтис прокомментировал инцидент с участием ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в одном из пабов Дублина.

13:59 Два Ту-160 совершили перелёт с Чукотки в Саратовскую область В Минобороны сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-160 в рамках плановых учений выполнили длительный перелёт из Чукотского автономного округа в Саратовскую область с дозаправкой в воздухе.

13:55 Источник рассказал о задержании в Москве заказавшей лекарство женщины В Москве при попытке получения посылки, в которой находилось лекарство «Фризиум», задержана женщина, чей сын болен эпилепсией, подтвердили RT источники, близкие к следствию.

13:52 Пилот экипажа самолёта A321 оказался болельщиком «Спартака» Дамир Юсупов, являющийся пилотом самолёта Airbus A321, который совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Жуковском, отреагировал на решение екатеринбургского клуба «Урал» подарить бессрочные абонементы всем членам экипажа.

13:47 В ЕЭК прокомментировали возможность назначения Глазьева на пост министра организации Решение о назначении советника президента России Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) будет рассмотрено на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЭК.

13:41 Маррей выступит в одиночном разряде на турнире ATP в Уинстон-Сейлеме Британец Энди Маррей примет участие в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Уинстон-Сейлеме.

13:40 В Иране опровергли предоставление гарантий по маршруту танкера Grace 1 Тегеран не давал гарантий, что танкер Grace 1 после освобождения властями Гибралтара не направится в Сирию, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

13:25 Командир аварийно севшего А321 принёс извинения пассажирам рейса Дамир Юсупов, командир самолёта А321, совершившего аварийную посадку в поле вскоре после взлёта из Жуковского из-за отказа двигателей, принёс извинения пассажирам рейса за то, что не смог доставить их в Симферополь. Об этом сообщает ТАСС.

13:20 Полиция проводит расследование после инцидента с Макгрегором в баре Ирландская полиция проводит расследование инцидента с участием бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в одном из пабов Дублина.

13:12 В СК опровергли данные о деле в отношении заказавшей лекарство женщины СК опроверг информацию об уголовном преследовании в отношении женщины, которая по почте заказала не зарегистрированный на территории России сильнодействующий медпрепарат «Фризиум» для своего ребёнка.

12:59 На МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ На международном авиасалоне МАКС-2019 будут представлены экспортный истребитель Су-57Э и военный транспортник Ил-112ВЭ.

12:59 СМИ: Футболист «Урала» Эль-Кабир пропустит ещё несколько матчей из-за травмы Полузащитник екатеринбургского «Урала» Отман Эль-Кабир пропустит ещё несколько матчей своей команды.

12:49 Агент подтвердил интерес ЦСКА к футболисту «Монако» Аит-Беннассеру Марио Кнез, агент полузащитника «Монако» и сборной Марокко по футболу Юссефа Аит-Беннассера, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны московского ЦСКА.

12:46 В ФСБ назвали число приехавших в Россию трудовых мигрантов Пограничная служба Федеральной службы безопасности России сообщила о прибытии в страну за первое полугодие 2019 года около 2,4 млн трудовых мигрантов.

12:45 Минобороны опубликовало видео первых испытаний беспилотника «Охотник» Минобороны России опубликовало на своей странице в YouTube видео первых испытаний боевого беспилотного авиационного комплекса «Охотник».

12:43 Командир А321 оценил действия бортпроводников при эвакуации пассажиров Дамир Юсупов, командир самолёта Airbus A321, совершившего аварийную посадку вблизи аэропорта Жуковский утром 15 августа, высоко оценил действия бортпроводников при эвакуации пассажиров.

12:41 В Ульяновской области семь человек отравились подсолнечным маслом Семь жителей Ульяновской области, в том числе двое детей, госпитализированы после отравления, по предварительным данным, подсолнечным маслом домашнего производства. Один из пострадавших скончался.

12:36 Хачанов поздравил Рублёва с победой над Федерером на турнире ATP в Цинциннати Россиянин Карен Хачанов отреагировал на победу соотечественника Андрея Рублёва над швейцарцем Роджером Федерером в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.

12:30 Google не стал удалять ролик с оскорблением герба России Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении на сервисе YouTube противоправного контента, который оскорбляет государственные символы России — флаг и герб.

12:25 Медведев назвал сумасшествием победу Рублёва над Федерером Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу соотечественника Андрея Рублёва над швейцарцем Роджером Федерером в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.

12:19 В ДНР заявили о размещении техники ВСУ вблизи фильтровальной станции В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики разместили военную технику вблизи Донецкой фильтровальной станции.

12:05 Госпитализирован второй пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Георгий Мурзин, второй пилот аварийно севшего в Подмосковье самолёта Airbus А321, находится в больнице с ушибами груди. Об этом сообщает ТАСС.

12:05 Нурмагомедов считает, что Макгрегор должен отправиться в тюрьму Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент с участием ирландского бойца Конора Макгрегора в одном из пабов Дублина.

11:59 Умер композитор Роман Леденёв В Москве в возрасте 88 лет умер народный артист России, композитор Роман Леденёв. Об этом сообщает пресс-служба российского Союза кинематографистов.

11:52 Омбудсмен прокомментировал задержание в Москве женщины из-за лекарства Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович назвал абсурдной ситуацию с задержанием женщины, заказавшей не зарегистрированный в России противосудорожный препарат «Фризиум» для своего ребёнка, больного эпилепсией.

11:52 СМИ: Футболист «Реала» Азар купил в Мадриде особняк за £10 млн Новичок мадридского «Реала» полузащитник Эден Азар приобрёл особняк стоимостью £10 млн в элитном районе столицы Испании.

11:43 «Жёлтый» уровень метеоопасности объявлен в Москве на 16 августа Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области в пятницу, 16 августа.

11:40 Тарасов рассказал о фото, на котором он «целится» в генерального директора «Локомотива» Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов объяснил, почему на фотографии, сделанной на встрече с болельщиками, он как будто целится в генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

11:37 Введение нового стандарта автомобильных номеров перенесли на 2020 год Введение новых видов государственных регистрационных знаков автомобилей перенесено с 2019 на 2020 год, подразделения ГИБДД пока будут выдавать знаки действующего образца. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя МВД Ирину Волк.

11:24 Экс-футболист «Локомотива» Тарасов заявил, что хотел бы изменить закон об алиментах Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что хотел бы изменить закон об алиментах.

11:20 От перелёта в Крым отказались 154 пассажира аварийно севшего А321 Более 150 человек, которые находились на борту самолёта «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье, отказались от дальнейшего перелёта в Симферополь. Всего на борту самолёта находились 226 пассажиров.

11:15 Супруга Гафта рассказала о самочувствии госпитализированного актёра Актёр Валентин Гафт по-прежнему находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное, сообщила его супруга, народная артистка России Ольга Остроумова.

11:03 В Минздраве прокомментировали ситуацию с препаратом «Фризиум» Российский Минздрав проведёт проверку эффективности не зарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум», при получении которого по почте за последний месяц были задержаны две матери тяжелобольных детей.

11:01 «Спартак» попросил РПЛ перенести время начала матча с «Крыльями Советов» Московский футбольный клуб «Спартак» обратился в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой перенести время начала матча седьмого тура национального первенства с самарскими «Крыльями Советов».

10:53 В красноярском минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП под Ачинском В Красноярском крае из больницы выписали всех гражданских лиц, которые пострадали в результате взрывов на военном складе под Ачинском. В военном госпитале остаются пятеро военнослужащих, сообщили в минздраве региона.

10:47 СМИ: Футболист «Интера» Икарди ведёт переговоры с «Монако» Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может перейти в клуб «Монако», выступающий во французской Лиге 1.

10:36 Bloomberg: санкции США спровоцировали спрос на российскую нефть Санкции президента США Дональда Трампа в отношении Ирана и Венесуэлы спровоцировали спрос на российскую нефть, что привело к росту доходов национальных экспортёров.

10:35 Главный тренер «Браги»: у нас будет время подумать о «Спартаке» Главный тренер португальской «Браги» Рикарду Са Пинту прокомментировал предстоящий матч раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы со «Спартаком».

10:27 Сбербанк внедряет биометрическую технологию оплаты в магазинах Сбербанк готовится внедрить новую услугу по оплате в магазинах с использованием биометрических данных клиентов, сообщает газета «Ведомости».

10:20 СМИ: Казань является кандидатом на матч за Суперкубок УЕФА 2022 или 2023 года Глава Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александром Чеферином, на которой стороны обсудили возможность проведения матча за Суперкубок УЕФА в Казани.

10:13 Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321 Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.