Fox News: США не успели продлить задержание — суд Гибралтара отпустил иранский танкер

Несмотря на попытки Америки продлить задержание иранского танкера Grace 1, который уже больше месяца стоит в Гибралтаре, Верховный суд города постановил отпустить судно, сообщает Fox News. Теперь Лондон ждёт от Тегерана исполнения его обещаний — освобождения британского танкера Stena Impero, который был захвачен иранцами в отместку.
В четверг 16 августа Гибралтар отпустил иранский крупнотоннажный танкер, который был задержан более месяца назад по подозрениям в попытке доставить нефть режиму Башара Асада, несмотря на действующие санкции Евросоюза, сообщает Fox News.
Верховный суд Гибралтара, являющегося заморской территорией Великобритании, отменил постановление о задержании иранского танкера Grace 1. Судно стояло в местном порту с 4 июля, и всё это время иранские власти требовали его отпустить, намекая на перспективу освобождения захваченного чуть позднее Тегераном в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.
Как отмечает канал, незадолго до того, как появились новости об освобождении иранского корабля, США явно попытались перехватить судно и даже направляли в гибралтарский суд запрос о продлении задержания. Однако, по данным СМИ, американское заявление не сумело в положенный срок добраться до суда.
Пока не ясно, покинул ли уже Grace 1 Гибралтар. Тем не менее Иран уже заверил власти города, что он не собирается разгружать танкер в Сирии. В ответ на манипуляции США министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Вашингтон в попытке украсть собственность Тегерана « в открытом море» и сравнил такие действия с «пиратством»: «Не сумев достичь своих целей с помощью экономического терроризма, среди прочего лишая больных раком лекарств, США попытались использовать юридическую систему, чтобы украсть нашу собственность в открытом море».
Теперь наблюдатели надеются, что после освобождения Grace 1 Тегеран решит всё же отпустить Stena Impero. Как сообщается, капитан судна и трое офицеров уже были освобождены, но где они находятся, неясно.
Fox News напоминает, что после задержания его танкера в Гибралтаре Иран пригрозил Великобритании «ответными мерами». Затем 19 июля Тегеран захватил Stena Impero с 23 членами экипажа из Индии, России, Латвии и Филиппин на борту. Как рассказала компания Stena Bulk, владеющая танкером, в международных водах Ормузского пролива к кораблю просто подъехали «мелкие суда непонятной принадлежности и вертолёт».
Теперь британский МИД призывает Тегеран исполнить свои обещания и отпустить Stena Impero. Лондон настаивает, что нельзя сравнивать попытки обеспечить исполнение санкций и «незаконные атаки» Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе.
Посол Китая в ООН Ли Сун выразил протест в связи с заявлением своего американского коллеги на Конференции по разоружению в Женеве о милитаризации Пекином космоса, а также разработке и испытании противоспутникового оружия.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе американец Энтони Петтис прокомментировал инцидент с участием ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в одном из пабов Дублина.
Дамир Юсупов, являющийся пилотом самолёта Airbus A321, который совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Жуковском, отреагировал на решение екатеринбургского клуба «Урал» подарить бессрочные абонементы всем членам экипажа.
Решение о назначении советника президента России Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) будет рассмотрено на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЭК.
Дамир Юсупов, командир самолёта А321, совершившего аварийную посадку в поле вскоре после взлёта из Жуковского из-за отказа двигателей, принёс извинения пассажирам рейса за то, что не смог доставить их в Симферополь. Об этом сообщает ТАСС.
Россиянин Карен Хачанов отреагировал на победу соотечественника Андрея Рублёва над швейцарцем Роджером Федерером в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу соотечественника Андрея Рублёва над швейцарцем Роджером Федерером в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.
Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович назвал абсурдной ситуацию с задержанием женщины, заказавшей не зарегистрированный в России противосудорожный препарат «Фризиум» для своего ребёнка, больного эпилепсией.
Введение новых видов государственных регистрационных знаков автомобилей перенесено с 2019 на 2020 год, подразделения ГИБДД пока будут выдавать знаки действующего образца. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя МВД Ирину Волк.
Более 150 человек, которые находились на борту самолёта «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье, отказались от дальнейшего перелёта в Симферополь. Всего на борту самолёта находились 226 пассажиров.
Российский Минздрав проведёт проверку эффективности не зарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум», при получении которого по почте за последний месяц были задержаны две матери тяжелобольных детей.
В Красноярском крае из больницы выписали всех гражданских лиц, которые пострадали в результате взрывов на военном складе под Ачинском. В военном госпитале остаются пятеро военнослужащих, сообщили в минздраве региона.
Глава Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александром Чеферином, на которой стороны обсудили возможность проведения матча за Суперкубок УЕФА в Казани.
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.