Times: «танкерный кризис» может вылиться для Запада в морское противостояние с Россией и Ираном

Россия и Иран объявили о том, что до конца года проведут учения в Ормузском проливе, где уже наращивают военное присутствие США и Великобритания, сообщает The Times. По мнению обозревателя издания, учитывая и так неспокойную обстановку в регионе, где уже не первый месяца развивается «танкерный кризис», риск конфронтации между Западом с одной стороны и Москвой и Тегераном — с другой теперь значительно возрастёт.

Россия и Иран к концу года проведут совместные военно-морские учения в районе Ормузского пролива, что «повысит риск опасной конфронтации» между Москвой и Тегераном с одной стороны и западными силами — с другой, пишет британская The Times. Как поясняет обозреватель издания, Великобритания и США параллельно наращивают своё военное присутствие в регионе через создание «новой совместной оперативной группы», которая будет защищать коммерческое судоходство.

Россия и Иран уже проводили совместные учения в Каспийском море, но предстоящие манёвры станут первыми, проведёнными двумя странами именно в Ормузском проливе, отмечает автор статьи. Как заявил министр обороны Ирана Амир Хатами, учения станут «очередным серьёзным достижением для мощи и достоинства Исламской республики Иран», достигнутым «несмотря на недоброжелательство и гнусные замыслы Большого Шайтана — Америки и его наймитов».

По мнению обозревателя The Times, учения станут очередным важным этапом улучшения отношений между соперничавшими в прошлом Москвой и Тегераном, которые смогли найти общий язык в Сирии, и дадут России возможность укрепить своё присутствие на «обновлённой ближневосточной арене». Как объяснила в интервью изданию кандидат политологических наук Оксфордского университета и эксперт по российско-иранским отношениям Николь Гражевски, манёвры «демонстрируют желание (Москвы и Тегерана. — ИноТВ) развивать сотрудничество вне пределов Сирии», а Россия «пользуется Ближним Востоком как регионом, в котором она может играть роль блюстителя порядка, дабы продемонстрировать, что она может быть такой же, как США».

Обстановка в Ормузском проливе стала накаляться после выхода США из «ядерной сделки» с Ираном, напоминает автор статьи. С того момента в проливе успела произойти целая серия нападений на нефтяные танкеры, ответственность за которые возлагают на Иран; кроме того, в прошлом месяце иранские силы захватили шедший под британским флагом танкер Stena Impero, что стало ответом на предпринятый до этого Лондоном арест иранского танкера у берегов Гибралтара, перечисляет журналист. В результате шагов Тегерана, Великобритания была вынуждена отправить в Персидский залив два боевых корабля, которые, присоединившись к уже присутствующим там американским судам, будут обеспечивать безопасность коммерческого судоходства, подчёркивается в материале.

В миссии примет участие и Израиль, о чём в минувший вторник заявил министр иностранных дел страны, пишет The Times. И хотя европейские союзники США присоединиться к «коалиции» под руководством Вашингтона не решились, Китай заявил, что в настоящий момент рассматривает возможность сотрудничества и может отправить в Персидский залив боевые корабли сопровождения, которые будут защищать китайские торговые суда в случае опасности, говорится в статье.