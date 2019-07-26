Fox News: Иран провёл испытание ракеты средней дальности

Тегеран провёл успешные испытания ракеты «Шахаб-3», сообщает Fox News со ссылкой на представителя администрации США. Как рассказывает издание, тестирование ракеты прошло на фоне напряжённости в отношениях стран Запада и Ирана из-за захвата последним британского танкера и сбитого американского дрона в Ормузском проливе.

В среду Иран провёл успешные испытания баллистической ракеты средней дальности, пишет Fox News со ссылкой на официальных лиц США. Запущенная из южной части страны, она пролетела более 900 км и приземлилась на севере, недалеко от столицы.

Запуск ракеты «Шахаб-3» пришёлся на момент обострения отношений между Ираном и Западом. Как напоминает телеканал, Тегеран уже неделю удерживает британский танкер и 23 члена экипажа после его захвата Корпусом стражей Исламской революции в Ормузском проливе. По заявлению официальных лиц Ирана, такие действия являются ответом на задержание иранского танкера у побережья Гибралтара ранее в этом месяце.

За последнее время произошло много инцидентов, поставивших под угрозу безопасность прохода судов в проливе, который обеспечивает транспортировку пятой части всей экспортируемой нефти. В частности, в прошлом месяце вооружённые силы Ирана сбили американский дрон-разведчик над Ормузским проливом, обвинив его в нарушении иранского воздушного пространства. В то же время в среду официальные лица Ирана опровергли заявление ВС США, что на прошлой неделе они захватили два иранских дрона.

Как отмечает Fox News, неизвестно, нарушили ли проведённые испытания какие-либо санкции против Ирана. «Ядерная сделка» 2015 года, из которой в прошлом году вышли Соединённые Штаты, не касалась обычных ракет.