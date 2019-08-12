Эксперты бьют тревогу: Германия рискует опоздать с собственной миссией в Персидском заливе

Американцы патрулируют Персидский залив, Россия и Китай собираются организовать в регионе собственные миссии, а Германия с её амбициями рискует оказаться в одиночестве. Поэтому трое экспертов со страниц Frankfurter Allgemeine призывают Берлин и его европейских партнёров как можно скорее организовать свою военную миссию на Ближнем Востоке — только так Европа может повлиять на развитие событий.

Разговоры о военно-морской оборонительной миссии в Ормузском проливе, начавшиеся в ведомстве канцлера 5 августа, не были преждевременными или опрометчивыми, как и слова главы МИД Германии Хайко Мааса о наблюдательной миссии, отмечает коллектив авторов в немецкой газете Frankfurter Allgemeine.

Профессор международной политики в Университете бундесвера в Мюнхене Карло Масала, руководитель программы «Безопасность, оборона и вооружение» Немецкого общества внешней политики Кристиан Мёллинг, а также политический консультант и научный сотрудник этого общества Торбен Шютц убеждены, что правительство Германии расчистило путь для того, чтобы всё-таки воплотить в жизнь внешнеполитические амбиции страны и защитить её интересы.

В Берлине считают, что соответствующая миссия должна проводиться вместе с европейскими партнёрами. Открытым, однако, остаётся вопрос о том, какие виды деятельности и какие конкретные задачи могут стоять за этим проектом, какие из партнёров заинтересованы в участии и какой вклад они могут внести. Сейчас пришло время сформулировать реалистичные варианты для осуществления этой миссии, подчёркивают эксперты в своей статье.

С середины июля в Германии обсуждают возможное участие в военно-морской миссии в Персидском заливе. Сигналы подавались партнёрам медленно и были различными. Лишь с запозданием в Берлине обратили внимание на то, что не только у Америки, но и у Германии есть свои интересы в регионе — например, сохранение ядерного соглашения с Ираном и свободного судоходства.

Кроме того, в европейских столицах зреют собственные размышления по поводу участия в миссии в заливе. Так, шведы на прошлой неделе объявили о готовности к ней подключиться. Судя по нынешнему развитию событий, будет иметь место американская миссия. К ней могут примкнуть европейские партнёры, желающие защитить свои интересы — в первую очередь, если не будет никаких альтернативных вариантов, подчёркивают авторы статьи.

В то же время наблюдаются первые признаки того, что Россия и Китай тоже начинают собственные миссии и, таким образом, заявляют о намерениях не только повлиять на развитие событий, но и осуществить их. Однако Берлин с его притязаниями в конце концов может оказаться без партнёров и без влияния, предостерегают эксперты в статье Frankfurter Allgemeine.

По их мнению, сейчас Германии необходимо принять участие в разработке миссии и, при возможности, возглавить её. Возможно, эта европейская операция запоздает, но она может стать желанной альтернативой для многих европейских стран, предпочитающих не связываться с американской миссией, чтобы не оказаться втянутыми в возможный военный конфликт между США и Ираном.

В результате Германия могла бы улучшить свою пошатнувшуюся репутацию во внешней политике и политике безопасности, полагают специалисты. Для этого она должна взять инициативу в свои руки, успешно преодолеть растущие сомнения партнёров и, вполне возможно, даже возглавить миссию. Германия показала, что способна на это, ещё в 2006 году, когда обеспечила военно-морскую составляющую для временных сил ООН в Ливане.

Между тем, за прошедшие месяцы разочарование Франции отсутствием участия Германии продолжало расти, поэтому теперь Берлину будет сложно убедить Париж в серьёзности своих намерений. Однако без Франции организовать миссию будет намного сложнее как в политическом, так и в военном плане.

Помимо этого, любая европейская миссия должна будет проводиться в теснейшем согласовании с американской инициативой. Это не означает, что нужно непременно стать её частью, но более тесное сотрудничество с американскими силами вполне вероятно. Для этого Германии следует с самого начала прояснить, какие правила должны лечь в основу этого сотрудничества, и, в частности, дать понять, что в случае развития военного конфликта Соединёнными Штатами совместная работа в регионе будет прекращена.

Также Германия и её союзники в ЕС должны постараться привлечь к участию в своей миссии такие не входящие в Евросоюз страны, как Норвегия, Канада, Австралия или Новая Зеландия. Для соблюдения законности проведения операций на Ближнем Востоке или в Персидском заливе было бы целесообразно обеспечить хотя бы символическое участие арабских или североафриканских стран. Более того, Германия должна побудить Великобританию отрядить корабль для участия в миссии ЕС. Это могло бы помочь обеим сторонам сгладить углы из-за брексита, полагают эксперты.

И, наконец, каждая миссия в отношении Ирана должна быть прозрачной и стремиться к непосредственной коммуникации с иранскими представителями. Представлять себя сам в этой миссии Иран не может из-за того, что необходимость в ней возникла именно из-за действий Тегерана, настаивают авторы статьи. В то же время для Ирана это возможность продемонстрировать свою добрую волю — или не делать этого. То есть таким образом можно проверить, хочет ли Иран на самом деле сохранить ядерное соглашение.

Как отмечается в статье, европейская миссия не принесёт никакого чуда в политике безопасности, но даже небольшое объединение из пяти-семи кораблей может внести серьёзный вклад в развитие ситуации. Военно-морские силы европейских стран располагают средствами для проведения наблюдательной или оборонной миссии. Однако для осуществления полноценной миссии понадобится время, потому что корабли и другие мощности сначала придётся освободить от их текущих обязательств и найти для них замену.

От Германии в миссии должно постоянно участвовать хотя бы одно военное судно. Каждая новая операция будет проходить в ущерб уже активным миссиям и выполняющимся задачам. Для миссии в Персидском заливе потребуется участие от 10 до 30% военно-морских сил Европы. Правда, эта оптимистическая оценка не отражает реального состояния готовности европейских стран, с сожалением констатирует коллектив авторов в статье для Frankfurter Allgemeine.