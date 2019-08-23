Press TV: конкурент С-300 — Иран продемонстрировал новую систему ПВО

Иран представил свою новую разработку — зенитно-ракетный комплекс «Бавар-373», сообщает Press TV. Как заявила иранская сторона, эта система мощнее российского С-300 и близка по своим характеристикам к С-400.
Тегеран представил зенитно-ракетный комплекс «Бавар-373», который был спроектирован и изготовлен иранскими специалистами, пишет PressTV. Новый ЗРК показали в День оборонной промышленности Ирана во время церемонии, на которой присутствовали иранский президент Хасан Роухани, министр обороны бригадный генерал Амир Хатами и другие высокопоставленные военные.
«Бавар-373» — это мобильная система противоракетной обороны, разработанная для перехвата и уничтожения вражеских целей. Комплекс вооружён ракетами с дальностью действия до 300 км. Система способна одновременно обнаруживать до 300 целей, отслеживать 60 и единовременно работать с шестью.
Данный комплекс, как указывает PressTV, является конкурентом ЗРК С-300, имея ряд усовершенствований по сравнению со своим российским аналогом.
Комментируя новый иранский ЗРК, Роухани заявил, что «Бавар-373» «мощнее С-300 и на деле близок к С-400».
Кроме того, иранский президент не только отметил серьёзные достижения его страны в оборонной промышленности, но и подчеркнул, что кампания давления, проводимая Америкой последние несколько лет, имела для Вашингтона лишь негативные последствия и проложила для Тегерана путь к дальнейшему прогрессу.
Роухани при этом подчеркнул, что Иран никогда не поддастся запугиваниям со стороны США и что непомерные требования Вашингтона от региона никуда не приведут.
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