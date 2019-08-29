FAZ: США начали военную миссию в Ормузском проливе — ЕС ещё думает

США объявили об успешном начале военной миссии в Ормузском проливе при поддержке Великобритании, Австралии и Бахрейна, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Тем временем представители стран ЕС собираются на встречу в Хельсинки, чтобы обсудить, необходимо ли им принять участие в обеспечении безопасности судоходства в регионе и что можно предпринять в этой связи.

Как сообщает Пентагон, военная миссия в Ормузском проливе под руководством США, призванная обеспечить безопасность прохода судов, уже идёт полным ходом. Наряду с американскими военными в ней принимают участие подразделения из Великобритании, Австралии и Бахрейна, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Кроме того, США поддерживают контакт с другими странами и рассчитывают на то, что к операции Sentinel примкнут новые участники, заявил министр обороны США Марк Эспер. Также речь о последних событиях в иранском кризисе пойдёт на встрече министров иностранных дел, которая состоится в четверг в Хельсинки.

По словам Эспера, цель состоит в том, чтобы обеспечить свободное судоходство в значимом для международной торговли проливе. Также необходимо предотвратить провокации и избежать конфликта в регионе, подчеркнул американский министр обороны. Он отметил, что США не хотят конфликта с Ираном. Пока что он не привёл точных данных по числу кораблей и военнослужащих, участвующих в миссии. Великобритания отправила в регион два военных судна.

Тем временем в Токио опровергли сообщения о якобы ведущихся переговорах с Ираном по поводу участия в военной операции. Японское новостное агентство в четверг заявило, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сказал премьер-министру Японии Синдзо Абэ, что присутствие иностранных войск не будет способствовать повышению безопасности и создаст угрозу для стабильности в регионе.

Как напоминает издание, в среду политики провели переговоры, однако военная миссия при этом не обсуждалась. Между тем, во время визита в Токио в начале августа американский министр обороны Эспер призывал азиатского союзника США к участию в операции Sentinel. Впрочем, Токио до сих пор не давал официального согласия.

На встрече в Хельсинки в четверг министры иностранных дел ЕС хотят обсудить, нужно ли Евросоюзу принять участие в международных усилиях по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе и каким образом оно может быть осуществлено. Помимо этого, будут обсуждаться попытки спасти международное ядерное соглашение с Ираном.

В связи с опасностью судоходства в Персидском заливе министр иностранных дел Германии Хайко Маас недавно заговорил о возможной наблюдательной миссии ЕС в регионе. Подобные меры могут способствовать уменьшению напряжённости, потому что обеспечат больше прозрачности происходящему в заливе, что касается и актов возможного саботажа. Многие государства ЕС не хотят присоединяться к миссии США из опасения, что это приведёт к росту напряжённости в отношениях с Ираном.

Пока неясно, как скажутся на ситуации результаты недавнего саммита «Большой семёрки» во Франции. На встрече в Биаррице президент Эммануэль Макрон попытался добиться прогресса в конфликте между США и Ираном и пригласил во Францию министра иностранных дел Ирана Зарифа. В итоге американский президент Дональд Трамп счёл, что велики шансы на встречу с иранским лидером Хасаном Рухани. Тот, в свою очередь, выразил готовность встретиться с американским коллегой, однако потребовал, чтобы сначала США отменили санкции.

Как напоминает немецкая газета, в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из международного соглашения с Ираном в попытке принудить его изменить свой курс во внешней политике.

Ввод экономических санкций, однако, пока привёл лишь к росту напряжённости, в результате которого проход судов по Ормузскому проливу между Ираном и Оманом стал небезопасным, отмечает Frankfurter Allgemeine. Для ЕС американский курс проблематичен, потому что за ограничение ядерной программы Ирану было обещано прекращение его экономической изоляции. Чтобы спасти соглашение с Тегераном, ЕС пытается устроить так, чтобы компании могли продолжать вести дела с Ираном, несмотря на санкции США. Одновременно с этим европейцы размышляют, как лучше гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе, который относится к числу важнейших морских маршрутов в мире. Почти треть мирового экспорта нефти осуществляется по морю именно через этот пролив, подчёркивает издание.

Наряду с Маасом встречу в Хельсинки в четверг посетит новый министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Высокопоставленные представители европейских стран обсудят гибридные угрозы, под которыми подразумеваются целенаправленные действия по дестабилизации регионов и государств, осуществляющиеся без официального объявления войны. Примером таких действий могут служить кибератаки и кампании по распространению дезинформации, поясняет Frankfurter Allgemeine.