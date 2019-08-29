New York Times: благодаря секретной кибератаке США Иран прекратил нападать на танкеры

В результате прошедшей 20 июня хакерской атаки Соединённые Штаты уничтожили важную базу данных Ирана, которая помогала ему организовывать нападения на нефтяные танкеры в Персидском заливе, пишет The New York Times. С тех пор Тегеран так и не восстановил все необходимые системы и перестал захватывать иностранные корабли, однако вместе с тем американские военные лишились главного источника разведданных о деятельности Корпуса стражей Исламской революции.

В июне секретная кибератака американских военных уничтожила важную для Ирана базу данных, в результате чего он лишился возможности атаковать иностранные танкеры в Персидском заливе, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц США.

По информации издания, Иран до сих пор не может восстановить потерянную информацию и перезапустить некоторые компьютерные системы, в том числе наладить работу системы связи. Стёртая база данных позволяла Тегерану выбирать, где и на какие танкеры нападать, поэтому после кибератаки 20 июня нападений на танкеры не было, хотя иранцам удалось захватить британский танкер в ответ на задержание одного из своих кораблей.

Как рассказывает газета, Соединённые Штаты и Иран уже долгое время вели необъявленный киберконфликт, оставаясь в «серой зоне» между войной и миром. По словам чиновников, 20 июня американцы нанесли решающий удар в этой битве, которая продолжилась даже после того, как президент Трамп отменил приказ о воздушной атаке на Иран. Источники в администрации утверждают, что Иран в ответ не стал увеличивать количество атак и продолжил в прежнем темпе проводить кибероперации против правительства и корпораций США.

По мнению Нормана Рула, бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, задача американских кибератак — поменять поведение Тегерана без провокации приграничного конфликта или ответного удара. О них не сообщают широким массам, поэтому такие атаки больше похожи на секретные операции, которые редко предотвращают будущую агрессию, однако могут продемонстрировать силу и показать, что США ответят на нападения или другие враждебные действия.

Так, за день до хакерской атаки Центральное командование предоставило доказательства того, что Корпус стражей Исламской революции использовал диверсионные мины для вывода из строя нефтяных танкеров в мае и июне. Хотя правительство не стало напрямую обвинять Иран, оно посчитало кибератаки пропорциональным наказанием за потопление американского дрона.

Однако, отмечает The New York Times, американские официальные лица в неофициальной беседе заявили о своих сомнениях в целесообразности операции: из-за неё военные лишились разведывательной сети и потеряли доступ к важной системе, которую использует Корпус стражей Исламской революции. Кибероружие, в отличие от обычного, можно использовать только несколько раз или всего лишь однажды, потому что потом противник ликвидирует уязвимости, с помощью которых проникли в его систему, и заодно обрывает источник разведданных. Некоторые чиновники считают, что это слишком высокая цена, которую придётся заплатить за результаты кибератак.