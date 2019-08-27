N-TV: Рухани встретится с Трампом при одном условии — США должны отменить санкции

Саммит G7 способствовал ослаблению напряжённости в ядерном споре между США и Ираном, а у американского президента Дональда Трампа даже появилась надежда на скорую встречу с его иранским коллегой, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Однако Хасан Рухани не согласен на встречу ради пары совместных снимков и выдвинул своё предварительное условие — потребовал отменить санкции США в отношении Тегерана.
После саммита «Большой семёрки» в ядерном споре между США и Ираном наметилось ослабление напряжённости, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Американский президент Дональд Трамп уже надеется на встречу со своим иранским коллегой, однако Рухани выдвинул своё условие.
Как отмечает N-TV, иранский президент Хасан Рухани приглушил вспыхнувшие после саммита G7 надежды на скорое проведение встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Он принципиально готов к этой встрече, однако сначала Трамп должен отменить антииранские санкции, считает Рухани.
«Если это произойдёт, можно будет говорить о дальнейшем позитивном развитии, — подчеркнул президент Ирана. — Просто сделать пару снимков с Хасаном Рухани — так не пойдёт».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон по согласованию с Трампом пригласил иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в Биарриц и тем самым решительно вынес тему конфликта между Ираном и США на повестку саммита «Большой семёрки», сообщает немецкий телеканал. После этого в понедельник Трамп заявил о том, что есть «очень хорошие шансы» на встречу с Рухани, который собирается посетить заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября.
Как напоминает N-TV, Трамп принял решение о выводе США из международного ядерного соглашения с Ираном, по которому Тегеран может развивать мирный атом, но не разрабатывать военные ядерные программы. Трамп пытается при помощи санкций парализовать работу иранской энергетики и финансового сектора, чтобы принудить Тегеран к масштабному разоружению и сдержанности в отношении арабских стран.
По словам Трампа, новое долгосрочное соглашение с Ираном должно касаться также баллистических ракет. Взамен президент США предлагает Тегерану отменить санкции и, таким образом, получить шанс на экономическое развитие, сообщается на сайте немецкого телеканала.
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