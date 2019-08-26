CNN: непонятно, чего добивался Макрон приглашением главы МИД Ирана на G7 — но Трамп не огорчился

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп не был огорчён неожиданным появлением на саммите G7 министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, сообщает CNN. При этом телеканал отмечает, что осталось неизвестно, чего этим приглашением пытались добиться во Франции.
Министр иностранных дел Ирана неожиданно прибыл на саммит G7 во Францию. По словам американских чиновников, появление министра для переговоров на полях саммита стало неожиданностью для Трампа, хотя уточнили, что это его не огорчило. Джим Биттерманн с репортажем из Франции.
ДЖИМ БИТТЕРМАНН, старший европейский корреспондент CNN:Само по себе появление иранского министра иностранных дел определённо стало большой неожиданностью, но неожиданностями был наполнен весь день.
О прибытии Зарифа не было объявлено, по крайней мере, это было неизвестно журналистам. По словам приближённых Макрона, вчера в обед Трампа, похоже, предупредили о том, что Франция собирается пригласить главу иранского МИД и он появится на полях саммита.
ДЖИМ БИТТЕРМАНН: Что действительно непонятно, чего пытались добиться во Франции. Известно, что там стремятся к снижению напряжённости в конфликте с Ираном, на фоне наращивания напряжённости со стороны США в последние несколько месяцев.
Но вопрос заключается в том, чего они пытались добиться, приглашая Зарифа, должен ли был он встретиться с американскими чиновниками. А может, и с самим Трампом. Но этого точно не могло произойти, потому что, когда Трампа спросили о прибытии сюда Зарифа, он сказал лишь: «Без комментариев», что не похоже на президента.
Затем, покидая саммит, Зариф написал в Twitter: «Активная дипломатия Ирана в поисках конструктивного взаимодействия продолжается. После обстоятельных переговоров с Ле Дрианом (главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. — ИноТВ) и министром финансов (Брюно Ле Мэром. — ИноТВ) я встретился с Макроном. Затем состоялся совместный брифинг для Великобритании и Германии. Дорога предстоит сложная, но стоит того, чтобы попробовать».
Таким образом, уже было много неожиданностей, впереди нас ждёт ещё один день встреч лидеров. Мы не знаем, к чему они могут привести, но среди прочего они обсудят биологическое разнообразие на планете, возможно, ещё раз поговорят об Амазонии, ситуацией в которой обеспокоены все мировые лидеры, уже пообещавшие помочь ресурсами.
ДЖИМ БИТТЕРМАНН: А завершит саммит пресс-конференция.
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