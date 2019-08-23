CNN: над солнечным Биаррицем сгущаются грозовые тучи G7

Сегодня никто не возлагает больших надежд на начинающийся во французском Биаррице саммит G7, после которого, вероятно, лидеры даже не станут подписывать совместное коммюнике, передаёт CNN. Примечательно, что разногласия Дональда Трампа с коллегами — лишь часть новой реальности саммита, на который большинство лидеров привезут собственные проблемы.

В конце этой недели лидеры крупнейших мировых экономик встречаются в солнечном курортном городке на юге Франции. Но только на горизонте виднеются штормовые тучи в виде главного по беспорядкам Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с его проблемами с брекситом. Скажем так, на этот саммит особых надежд никто не возлагает.

С нами на связь в прямом эфире из Биаррица этим утром выходит редактор CNN, специализирующийся на вопросах международной дипломатии, Ник Робертсон. Ник, мы уже достаточно пожили на свете, чтобы помнить, что когда-то это были самые предсказуемые саммиты, которые не давали каких-то существенных результатов за исключением коммюнике. Но это больше не так. Чего ожидать от G7 сейчас?

НИК РОБЕРТСОН, редактор CNN по вопросам международной дипломатии: Если посмотреть сейчас, ожидания, наверное, находятся на самом низком уровне. Может быть, новой характерной чертой подобных международных саммитов — «Большой семёрки», «Большой двадцатки» — становится то, что итоговое совместное коммюнике имеет всё меньше веса. И президент Франции Эммануэль Макрон сейчас даже заявляет, что не собирается давать на подписание никакое коммюнике. Похоже, это отражает реальное положение вещей: США под предводительством Дональда Трампа находится в полнейшем рассинхроне с другими странами.

Но это лишь часть сложившейся картины. Стоит посмотреть и на других лидеров, которые собираются сюда приехать. У Ангелы Меркель срок пребывания у власти в Германии истекает через два года. По сути, она скоро уже и не будет лидером, а тем временем немецкая экономика становится всё слабее и теряет темпы роста. Премьер-министр Японии едет сюда, чтобы заключить торговую сделку или улучшить торговые отношения с Соединёнными Штатами. Наверное, он находится в самой сильной позиции. Итальянский премьер-министр вообще только что подал в отставку. А Борис Джонсон, новый британский лидер, только получил свой пост, но в скором времени может его же и лишиться.



Эммануэль Макрон, думаю, хочет попытаться взять на себя роль всеобщего лидера и занять место, от которого отказываются США. И это, естественно, тоже будет здесь обсуждаться. По словам Эммануэля Макрона, мир переживает глубокий кризис демократии. На повестку дня французский лидер ставит неравенство — гендерное, социальное, экономическое, хочет поговорить про Африку, а также, конечно, про торговлю и климат. А это две темы, которые Дональд Трамп ненавидит обсуждать в многостороннем порядке.



Именно поэтому, полагаю, мы можем наблюдать, как президент Франции пока снижает градус ожиданий. Вы правы, штормовые тучи сгущаются, но все, кто сюда едет, ждут хотя бы лучик солнечного света. Может, Борису Джонсону удастся его поймать, когда он встретится с Дональдом Трампом.



Одной страны на саммите не будет, но собирается ли Дональд Трамп поднять там вопрос о ней, о России? Ну, хотя бы у вас там красивые виды. С нами на связи в прямом эфире был Ник Робертсон из Биаррица. Спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 23 августа 2019 года.