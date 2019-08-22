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CNBC: долой «фиговый листок» — саммит G7 может окончиться без совместного коммюнике

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Ещё до начала саммита «Большой семёрки» во французском городке Биарриц президент Франции Эммануэль Макрон признал, что работа над совместным коммюнике может оказаться «бессмысленной», сообщает CNBC. Как отмечает американский новостной сайт, из-за непредсказуемости США при Дональде Трампе богатейшим странам мира всё труднее демонстрировать единство.
CNBC: долой «фиговый листок» — саммит G7 может окончиться без совместного коммюнике
Reuters

В этом году саммит «Большой семёрки», как ожидается, окончится без совместного коммюнике — впервые за всю историю встреч в этом формате, пишет CNBC. По мнению автора статьи, журналиста Сэма Мередита, это свидетельствует об «углубляющемся расколе» между лидерами семи крупнейших экономик мира.

CNBC напоминает, что в ежегодных встречах «Большой семёрки» участвуют лидеры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США. В этом году саммит будет проходить во французском прибрежном городке Биарриц с 24 по 26 августа.

В минувшую среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что работа над совместным коммюнике, вероятнее всего, будет «бессмысленной». В качестве примера разногласий он назвал решение Дональда Трампа выйти из соглашения по климату, говорится в статье.

В последние годы выработать общую позицию становится всё труднее, отчасти из-за того, что американский лидер предпочитает двусторонние, а не многосторонние торговые договоры, отмечает CNBC.

«Невозможно предсказать, что сделают США: с Трампом нас могут ждать сюрпризы, — рассуждает директор Economist Intelligence Unit по глобальным прогнозам Агата Демаре. — Не уверена, что он собирается делать, может быть, Трамп и сам этого не знает».

В прошлом году в Оттаве Трамп «привнёс хаос» в обычно «срежиссированную» работу саммита, рано уехав, отказавшись подписывать коллективное заявление и прибегнув к «личным оскорблениям» в адрес канадского премьер-министра Джастина Трюдо, пишет американский новостной сайт.

Из-за позиции США французские СМИ назвали прошлогодний саммит «G6+1», а в этом году Макрон попытается не выставлять противоречия напоказ, говорится в статье.

«Большая семёрка» теперь не служит демонстрацией единства богатейших стран мира», — рассуждает политический аналитик Константин Фрейзер. По его мнению, совместное коммюнике было бы лишь «фиговым листком», прикрывающим реальное положение дел.

 

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CNBC США Северная Америка
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