CNBC: долой «фиговый листок» — саммит G7 может окончиться без совместного коммюнике

Ещё до начала саммита «Большой семёрки» во французском городке Биарриц президент Франции Эммануэль Макрон признал, что работа над совместным коммюнике может оказаться «бессмысленной», сообщает CNBC. Как отмечает американский новостной сайт, из-за непредсказуемости США при Дональде Трампе богатейшим странам мира всё труднее демонстрировать единство.
В этом году саммит «Большой семёрки», как ожидается, окончится без совместного коммюнике — впервые за всю историю встреч в этом формате, пишет CNBC. По мнению автора статьи, журналиста Сэма Мередита, это свидетельствует об «углубляющемся расколе» между лидерами семи крупнейших экономик мира.
CNBC напоминает, что в ежегодных встречах «Большой семёрки» участвуют лидеры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США. В этом году саммит будет проходить во французском прибрежном городке Биарриц с 24 по 26 августа.
В минувшую среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что работа над совместным коммюнике, вероятнее всего, будет «бессмысленной». В качестве примера разногласий он назвал решение Дональда Трампа выйти из соглашения по климату, говорится в статье.
В последние годы выработать общую позицию становится всё труднее, отчасти из-за того, что американский лидер предпочитает двусторонние, а не многосторонние торговые договоры, отмечает CNBC.
«Невозможно предсказать, что сделают США: с Трампом нас могут ждать сюрпризы, — рассуждает директор Economist Intelligence Unit по глобальным прогнозам Агата Демаре. — Не уверена, что он собирается делать, может быть, Трамп и сам этого не знает».
В прошлом году в Оттаве Трамп «привнёс хаос» в обычно «срежиссированную» работу саммита, рано уехав, отказавшись подписывать коллективное заявление и прибегнув к «личным оскорблениям» в адрес канадского премьер-министра Джастина Трюдо, пишет американский новостной сайт.
Из-за позиции США французские СМИ назвали прошлогодний саммит «G6+1», а в этом году Макрон попытается не выставлять противоречия напоказ, говорится в статье.
«Большая семёрка» теперь не служит демонстрацией единства богатейших стран мира», — рассуждает политический аналитик Константин Фрейзер. По его мнению, совместное коммюнике было бы лишь «фиговым листком», прикрывающим реальное положение дел.
Нападающий московского клуба ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал свой вызов в состав молодёжной сборной России по футболу на матчи квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года с командами Сербии и Болгарии.
Пресс-атташе сборной России по футболу Игорь Владимиров рассказал, когда тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым объявит состав национальной команды на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.
В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга заявили, что прибывшие в Турцию для оказания помощи пострадавшей в Бодруме 12-летней российской девочке петербургские медики подтвердили её тяжёлое состояние.
Народную артистку России Александру Назарову похоронят в субботу, 24 августа, на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя дирекции Театра Ермоловой, в котором работала актриса.
Министерство иностранных дел Японии вызвало посла Южной Кореи Нам Гван Пё из-за решения Сеула не продлевать далее договор о всеобъемлющей защите военной информации, который предполагал обмен разведывательными данными между странами.
Адвокат Валентин Рыбин заявил, что суд в украинском городе Николаеве изменил меру пресечения россиянину Евгению Мефёдову и его подзащитный будет участвовать в обмене между украинской и российской сторонами. Об этом сообщает РИА Новости.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе посещения центра детского творчества в Межрегиональном центре компетенций Казанского техникума информационных технологий и связи поделился воспоминаниями о том, как проходили уроки труда, когда он учился в школе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон затронули тему обмена лицами, удерживаемыми на Украине и в России, но не обсуждали конкретных лиц.
Руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Вадим Юрьев заявил, что возросшая точность приборов фотовидеофиксации позволяет начать обсуждение возможности снижения неадминистрируемого порога превышения допустимой скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.