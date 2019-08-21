France 24: Биарриц превратили в военный лагерь, чтобы саммит «Большой семёрки» прошёл спокойно

Для обеспечения безопасности на саммите «Большой семёрки» французские власти разделили Биарриц на две зоны, а на границе с Испанией организовали блок-посты: с помощью таких мер они надеются не допустить агрессивные группы на территорию, где пройдёт мероприятие, передаёт France 24. Тем временем в 30 км от Биаррица антиглобалисты собираются провести свой саммит и мирную демонстрацию.

На границе с Испанией уже десятки (полицейских. — ИноТВ) заняли позиции для организации блок-постов. Здесь находятся как французские, так и испанские полицейские. Их цель: не дать проникнуть потенциальным агрессивно настроенным группам (например, «Чёрному блоку») на территорию Страны Басков во время саммита G7.

Биарриц понемногу превращается в военный лагерь. Именно в этой гостинице пройдёт встреча лидеров семи стран-участников. Чтобы снизить возможный риск, центр города будет взят под усиленное наблюдение. Его разобьют на две части: сперва идёт «синяя», так называемая зона охраны. Чтобы туда попасть, нужно иметь бейджик. Затем — зона «усиленной охраны», в которой будет запрещён проезд без аккредитации.

По словам мэра города, было сделано всё возможное, чтобы избежать беспорядков.

МИШЕЛЬ ВЁНАК, мэр Биаррица: Я могу вас заверить, что система будет на самом деле надёжно работать, потому что мы здесь работаем на протяжении многих месяцев, и я могу вас заверить, что не будет ни одного проникновения, вторжения или погромщиков — их будут задерживать далеко за пределами наших собственных территорий.

Вот чего власти хотят избежать любой ценой: саммит G7, запятнанный жестокостью и стычками, как здесь, в Германии, в 2015 году, но в первую очередь, как в Генуе в 2001 году. Тогда столкновения (с полицией. — ИноТВ) повлекли за собой одну смерть и более 500 раненых.

Сейчас опасения прежде всего касаются окрестностей Андая в 30 км от Биаррица, где для участия в антисаммите ожидают 12 тыс. человек. Некоторые торговцы проявляют беспокойство.

ПРОДАВЩИЦА: Как это будет происходить? Как это будет организовано? С силами правопорядка? Достаточно просто движения толпы… Я думаю, что в день демонстрации я закрою магазин.

Со своей стороны организаторы антисаммита заявляют, что проводят совершенно мирную акцию.

ЭНЬЯУТ АРАМЕНДИ, официальный представитель альтернативного саммита: По нашему мнению, вопрос безопасности — это ложный предлог, это обсуждения, которые подогревает французское государство, чтобы заставить бояться население и людей, которые захотели бы приехать.

Сторонников движения против G7 ожидают в Андае начиная с завтрашнего дня.

Дата выхода в эфир 19 августа 2019 года.