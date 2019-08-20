SRF: Россия — сложный партнёр для Запада, но без неё не обойтись

Французский президент Эммануэль Макрон имел полное право пригласить к себе российского лидера Владимира Путина незадолго до саммита G7, сообщается на сайте швейцарского телеканала SRF. Россия — трудный партнёр, но иметь такого врага тоже трудно, а без сотрудничества с Москвой во многих конфликтах просто не обойтись.

Россия — сложный партнёр, но и иметь такого врага тоже сложно, отмечается на сайте швейцарского телеканала SRF.

Согласно комментариям французских газет, для президента Эммануэля Макрона примерно в равной степени трудно добиться от Владимира Путина как каких-либо уступок, так и улыбки. Поэтому с самого начала было ясно, что Россия не вернётся в «клуб сильных» G7 после встречи и ужина лидера Кремля с главой Франции.

В действительности, возвращение к формату G8 — это долгосрочная цель, требующая большого количества времени, подчёркивает SRF. Некоторые усматривают даже ошибку истории в том, что Россия вообще когда-то вошла в G7, из-за чего группа превратилась в G8.

Однако после окончания холодной войны Запад рассчитывал на то, что Москва развернётся к либеральной демократии и правовой государственности. На этом основании состоялось принятие России в Совет Европы и партнёрство за мир с военным альянсом НАТО. Надежды Запада разбились, самое позднее, после «аннексии» полуострова Крым*, уверяет швейцарский телеканал.

С тех пор Кремль постоянно всё больше отдаляется от Запада и разворачивается к Китаю в политическом и военном отношении. Президент Путин прямо отклоняет либеральную демократию — то есть именно то, что объединяет государства «Большой семёрки», подчёркивает SRF. Внутреннее политическое давление на российское правительство не только не смягчает антизападную позицию во внешней политике, но и способствует её ужесточению.

Поэтому Макрон в Форте Брегансон даже не пытался всерьёз добиться от Путина уступок, чтобы сделать возможным возвращение России в G7. Тем более что кажется совершенно нереалистичным, чтобы Москва выполнила ключевое требование Запада и отдала Крым Украине, отмечается в статье.

«И в то же время Запад замечает: с Россией, конечно, трудно — как показали годы российского членства в G7, — однако совсем без России не выходит: на Украине, в Сирии, Ливии, в иранском конфликте — во многих местах необходимо сотрудничество Москвы», — сообщается на сайте швейцарского телеканала.

Поэтому президент Франции имеет право пригласить к себе главу Кремля. Многое говорит в пользу укрепления каналов для диалога с Россией и, хотя бы в среднесрочной перспективе, необходимости попытаться хоть немного восстановить доверие.

Перед предстоящим саммитом G7 в Биаррице важно знать позицию России и чуть больше её учитывать. Так что Владимир Путин на этот раз получил место, по крайней мере, в прицепе к обозу «Большой семёрки», отмечает SRF.

По версии швейцарского телеканала, мировая политика постоянно предусматривает обмен мнениями именно с теми, с кем нет взаимопонимания, с кем находишься в ссоре, — и действовать при этом решительно, но проявляя готовность к диалогу.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).