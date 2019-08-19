Le Figaro: Макрону стоит опасаться, как бы дзюдоист Путин не уложил его на лопатки

Принимая Владимира Путина во Франции накануне саммита «Большой семёрки», Эммануэль Макрон хочет сделать «умный ход» — одновременно возвратить Россию в игру на международном поле и закрепить собственную роль самого влиятельного из европейских политиков, пишет Le Figaro. При этом увлечённому «шахматной игрой» французскому президенту не стоит забывать о страсти Путина к дзюдо и умении нанести противнику удар в момент, когда тот теряет равновесие, предупреждает издание.

После речей о «либеральных ценностях», столь «мало ценимых» Владимиром Путиным, Эммануэль Макрон возвращается к «реальной политике», пишет Le Figaro в редакционной статье, имея в виду предстоящую встречу лидеров России и Франции.

«Если дипломатия отдаёт приоритет диалогу ради нейтрализации конфликтов, необходимость говорить с Россией очевидна», — отмечает автор статьи. На международной «шахматной доске», перевёрнутой в результате «вторжения» Дональда Трампа и подъёма Китая, имеет смысл сближение Европы с Россией, при условии «непопадания под манипуляции хозяина Кремля».

При этом, как подчёркивает газета, прежние попытки такого сближения не увенчались успехом. В 2017 году Владимир Путин, принятый Макроном в Версале, «не оценил» критики со стороны главы французского государства. Удастся ли Макрону извлечь выгоду из более «камерной» обстановки Форта Брегансон — летней резиденции президента Франции, где будет проходить встреча? — задаётся вопросом издание.

По убеждению редакции Le Figaro, приглашение Путина во Францию за несколько дней до начала саммита «Большой семёрки» в Биарицце стало попыткой сделать «умный ход» и по-своему «вернуть Россию в игру» после исключения Москвы из формата «Большой восьмёрки» в 2014 году.

По версии автора, в период, когда Ангела Меркель переживает «закат» своей политической карьеры, а Великобритания занята проблемой брексита, Эммануэль Макрон предстаёт «наиболее влиятельным главой европейского государства на международной арене». Пользуясь этим статусом, он намерен убедить Владимира Путина сделать «примирительный жест» в отношении Украины, внести свой вклад в решение иранского кризиса и использовать влияние на сирийское руководство для сдерживания бегства радикальных исламистов, спровоцированного наступлением на Идлиб.

При этом издание не исключает, что в краткосрочной перспективе итоги саммита двух лидеров могут не привести к ощутимым сдвигам. «Без уступок Путина по Украине усилия Макрона натолкнутся на твёрдость европейских стран», — предсказывает газета.

Путину, целью которого является придание России «гордости и величия», а также распространение её влияния за рубежом сверх меры, пропорциональной её экономическому весу, в свою очередь, «нечего терять» в ходе грядущей встречи, уверен автор статьи.

«Сфокусированному на шахматной партии Макрону стоит опасаться, как бы экс-агент КГБ не предался своей страсти к дзюдо: опасный боец, Путин добился мастерства в искусстве выжидания момента, когда противник потеряет равновесие, чтобы положить его на лопатки», — предостерегает газета в заключение.