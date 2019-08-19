El País: во время визита Путина Макрон вновь попытается интегрировать Россию в Европу

Президент Франции Эммануэль Макрон, стремясь стать лидером Европы, на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным попытается вернуть Россию в Европу, пишет El País. Отмечается, что в ходе встречи, которая состоится за пять дней до саммита G7, лидеры двух стран обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, а также иранскую ядерную сделку.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен вновь интегрировать Россию в Европу, пишет El País. Однако, как отмечает издание, все его усилия могут оказаться напрасными. Так, французский лидер позиционирует себя представителем либеральных ценностей, которые его российский коллега Владимир Путин считает устаревшими.

Тем не менее в понедельник у Макрона появится ещё один шанс. Президент примет Путина в своей официальной летней резиденции — замке Форт Брегансон, расположенном на Лазурном Берегу. Встреча лидеров состоится за пять дней до саммита G7 во французском Биаррице, в котором не участвует Россия.



«Большая семёрка» станет для Макрона кульминацией важной с точки зрения внешней политики недели, начало которой ознаменует визит Путина. Как отмечает El País, именно глава Франции займёт место самого влиятельного лидера Европейского союза после ухода с поста канцлера Германии Ангелы Меркель. Макрон стремится следовать традиции, созданной бывшими французскими президентами Шарлем де Голлем и Франсуа Миттераном — вновь сделать свою страну посредником между мировыми державами и гарантом баланса сил.

«Цель, неоднократно озвученная Макроном, заключается в том, чтобы вернуть Россию в Европу и исправить непоследовательную политику Запада, которая за последние годы подтолкнула Россию к Китаю», — прокомментировал предстоящий визит Путина бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин.

При этом французский историк Франсуаза Том призывает не пытаться вновь интегрировать Россию, так как Путин продолжает свою «агрессивную» политику, которая в 2014 году привела к исключению страны из G7.

«Контрпродуктивно предоставлять Путину аргумент о том, что европейцы обращаются к России, что российская система привлекает всё больше европейцев, что даже такой человек, как Макрон, сторонник либерализма, вынужден иметь дело с Путиным. Мы не должны приводить аргументы в пользу пропаганды Кремля», — приводит испанская газета слова Том.



El País сообщает, что в Форте Брегансон лидеры коснутся тем, в которых их взгляды совпадают, в том числе ядерной сделки с Ираном, а также обсудят те темы, по которым расходятся — ситуацию в Сирии и на Украине.

«Есть политика небольших шагов, осторожная политика. В настоящее время предпринимаются попытки двигаться вперёд. Потому что Франция и Россия являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Поэтому нам нужно, чтобы Россия говорила о Ближнем Востоке, Сирии, Иране. Невозможно продвигаться в этих вопросах без России», — отметил бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон.

По словам политика, Макрон в своей внешней политике «учитывает реалии сегодняшнего дня, а не ограничивается заранее построенными идеологическими схемами».

Издание напоминает, что диалог между Путиным и Макроном не прерывался с момента первой встречи лидеров в Версале в 2017 году, через несколько дней после избрания последнего. Новая встреча станет лишь очередным этапом в этом «неоднозначном танце».