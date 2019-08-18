Бывший глава МИД Франции: Европа злится на русских за то, что они остались русскими

Европейцы рассчитывали, что Россия быстро придёт к демократии и примет либеральные ценности, но этого не произошло, отметил бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин в интервью Le Figaro. Он настаивает: Россия развивается в своём темпе, и Франции нужно, несмотря на это, строить с ней отношения, обсуждать проблемы, восстанавливать соотношение сил.

«Очень полезной попыткой вывести Францию и, возможно, Европу из тупика, из бесполезной позиционной войны» назвал бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин грядущий визит Владимира Путина в резиденцию Эммануэля Макрона. В интервью Le Figaro он отметил, что в этой войне неправы обе стороны, но во время третьего президентского срока Путина обстановка достигла «стратегической абсурдности»: у Европы отношения с Россией стали хуже, чем с Советским Союзом в последние десятилетия его существования.



Однако от этой встречи он предлагает не ждать мгновенных изменений. Он отмечает, что и дату встречи Макрон выбрал очень уместную — как раз перед саммитом «Большой семёрки», откуда исключили Россию после присоединения Крыма. Он это решение не поддерживает и, наоборот, называет «злосчастным» стремление США принять Украину в НАТО.



По словам Ведрина, Запад уже 30 лет «высокомерно» навязывает остальному миру свои ценности, так что он объясняет «основы» международных отношений: встречаться не значит одобрять, разговаривать не значит узаконивать, вести отношения со страной не значит дружить. По его словам, Франции необходимо иметь отношения с лидерами всех стран, особенно когда речь идёт о безопасности в Европе — как сейчас, когда ключевые договоры советской эпохи отменяются один за одним.



«Эта встреча возмущает лишь маленькие группы людей, погружённых в состояние крестового похода против России. Они не предлагают никакого конкретного решения для геополитических проблем и довольствуются тем, что встают в неэффективные и бесполезные морализаторские позы», — приводит издание слова политика.



На протяжении первых двух сроков Путин пытался протягивать руку Западу, который на это не отвечал. И теперь, во время своего третьего срока, российский лидер использует провокации, как, например, его заявление о том, что либерализм устарел. Но при этом Путин не один такой, кто оспаривает превосходство западного либерализма. Так, например, и в Азии так считают, и сам Ведрин говорит об окончании «монополии» Запада на власть и на ценности.



По его мнению, Запад не был бы так уязвлён заявлениями Путина, если бы его изнутри не подтачивали собственные проблемы. «Путин или нет, но на этот вызов нам нужно найти ответы в себе и нам самим», — сказал французский политик.



По словам Ведрина, Запад строил себе иллюзии по поводу быстрой демократизации России — те же, что испытывали США в отношении Китая после его вступления в ВТО. «Но русские остались… русскими. И мы на них за это злимся. Это ни демократический режим, как у нас, ни та диктатура, что прежде. Часть западного общества в бешенстве, но это так: мы Россию не изменим, она эволюционирует сама по себе, в своём ритме и в своей манере», — приводит издание слова Ведрина.



Он предлагает вернуться к большему реализму в политике, но при этом призывать к уважению избирательных и демократических норм. И это, по его словам, не должно помешать вести жёсткую беседу с Владимиром Путиным по всем вопросам, которые беспокоят французов и с которыми они не согласны. Но для этого странам необходим постоянный диалог.



Эммануэль Макрон уже неоднократно говорил о том, что его цель — вернуть Россию в Европу и тем самым исправить ошибки Запада, которые за последние годы подтолкнули Россию в сторону Китая. «Наше отношение должно быть требовательным и бдительным, но не мстительным и фанатичным», — настаивает Ведрин.



По его словам, нужно восстановить правильное соотношение сил в военной, ядерной, космической и цифровой сферах. Но важно вести переговоры с Россией, делать ей предложения, ведь Европе всегда придётся иметь с ней дело как с соседом. И необходимо почти с нуля выстраивать политику по контролю за вооружениями. Кроме того, среди общих вопросов, над которыми Европа может работать вместе с Россией, политик выделяет борьбу против терроризма и придание экологичности экономике — главная проблема века, по его мнению.



Если Макрону удастся запустить этот процесс, другие европейские страны присоединятся. «Нужно вновь запустить наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, который, если его переизберут, вернёт динамику в отношения США и России, не принимая во внимание интересы Европы», — заявил Ведрин в интервью Le Figaro.