Spiegel: разрешения Париж спрашивать не будет — «нагоняй» США оставил Францию равнодушной

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15:39 Стал известен срок, который пропустит вратарь «Ливерпуля» Алисон Основной вратарь «Ливерпуля» бразилец Алисон выбыл из строя на 4-6 недель из-за травмы, полученной в матче 1-го тура чемпионата Англии по футболу против «Норвича».

15:29 Теннисист Медведев отказался назвать другом Циципаса Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих взаимоотношениях с греческим игроком Стефаносом Циципасом.

15:27 МВД: в митинге в центре Москвы участвуют 15 тысяч человек В согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве принимают участие 15 тыс. человек. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

15:22 В Тулуне наградили участвовавших в ликвидации паводка военных Власти Иркутской области наградили военнослужащих, завершивших выполнение задач по ликвидации последствий паводка в Тулунском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

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15:16 Корнаухов: верю, что гибель «Тосно», «Анжи» и «Амкара» чему-то научила «Сочи» Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался о перспективах новичка РПЛ «Сочи» и сравнениях его с фарм-клубом «Зенита».

15:16 Медведчук назвал роль оппозиции в парламенте Украины Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что ролью его политической силы в Верховной раде является решение главных проблемных вопросов страны.

15:02 Корнаухов не видит ничего плохого в том, что Чалов не уехал в Англию Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов дал оценку несостоявшемуся переходу нападающего армейцев Фёдора Чалова в английский клуб «Кристал Пэлас».

15:00 Мостовой: за Тиля столько заплатили, что он обязан как-то это оправдать Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от дебюта за московский клуб Джордана Ларссона и Гуса Тиля.

14:59 Девять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на севере Москвы На Ленинградском шоссе в Москве рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали девять человек, включая двоих несовершеннолетних. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

14:58 Мостовой: в Чечне фанатам «Спартака» за негатив в адрес Глушакова могут ответить Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что фанаты «Спартака» не будут негативно реагировать на Дениса Глушакова в выездном матче с «Ахматом».

14:56 Поветкин стал участником программы добровольного допинг-тестирования перед боем с Фьюри Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин и его соперник по следующему бою британец Хьюи Фьюри заключили соглашения об участии в антидопинговой программе Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).

14:55 Юрист прокомментировал сбор пожертвований ФБК на помощь региональным штабам Юрист, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов в беседе с RT прокомментировал возбуждение Следственным комитетом уголовного дела о легализации 1 млрд рублей Фондом борьбы с коррупцией (ФБК).

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14:36 Мамаев заявил, что пока не думает о продолжении карьеры футболиста Футболист Павел Мамаев, отбывающий наказание за хулиганство и нанесение побоев, заявил, что пока не задумывается о продолжении профессиональной карьеры.

14:30 СМИ: «Бавария» арендует у «Интера» полузащитника сборной Хорватии Перишича Немецкий футбольный клуб «Бавария» арендует у итальянского «Интера» хорватского полузащитника Ивана Перишича на сезон-2019/20.

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13:58 Зеленского призвали сделать доллар национальной валютой На сайте лидера Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом сделать доллар национальной валютой в стране.

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13:16 Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием Лидер России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Олега Стриженова с 90-летним юбилеем, отметив его значительный вклад в развитие российского кинематографа.

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