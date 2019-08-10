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Spiegel: разрешения Париж спрашивать не будет — «нагоняй» США оставил Францию равнодушной

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«Нагоняй» Вашингтона оставил Париж равнодушным, сообщает Der Spiegel. Французское правительство попросту отвергло обвинения главы Белого дома Дональда Трампа во вмешательстве в иранскую политику Соединённых Штатов, отмечает немецкое издание.
Spiegel: разрешения Париж спрашивать не будет — «нагоняй» США оставил Францию равнодушной
Reuters

«Нагоняй» Вашингтона оставил Париж равнодушным, пишет Der Spiegel.

Французское правительство попросту отвергло обвинения главы Белого дома Дональда Трампа во вмешательстве в иранскую политику Соединённых Штатов, отмечает немецкое издание.

Франция не нуждается в «разрешении» американских партнёров, чтобы высказываться по ситуации с Ираном, заявил глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее, уточняет Der Spiegel, президент США Дональд Трамп резко раскритиковал французского лидера Эммануэля Макрона за то, что тот якобы регулярно общается с президентом Ирана Хасаном Рухани и готов выступить посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

«Я понимаю, что у Эммануэля, как и у всех других, были добрые намерения, но никто не имеет права говорить от лица США кроме самих Соединённых Штатов», — написал у себя на странице в Twitter глава Белого дома.

Ситуация в Персидском заливе продолжает накаляться, поэтому крайне важно проявлять «политическую инициативу, чтобы найти основания для диалога», подчеркнул, в свою очередь, министр иностранных дел Франции. 

Именно этого, по словам Жан-Ива Ле Дриана, и добивается Эммануэль Макрон вместе с партнёрами Франции.

Необходимо сделать всё возможное для того, чтобы предотвратить дальнейший рост напряжённости в регионе, призвал глава французской дипломатии.

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источник
Der Spiegel Германия Европа
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геополитика Дональд Трамп Жан-Ив Ле Дриан Иран США Франция Хасан Рухани Эммануэль Макрон
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