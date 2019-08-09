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Die Welt: Трамп отчитал Макрона за попытку договориться с Ираном от лица США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал своего французского коллегу Эммануэля Макрона за попытку посредничества между США и Ираном, сообщает Die Welt. «Никто не имеет права говорить от лица Соединённых Штатов Америки кроме самих Соединённых Штатов Америки», — написал американский президент у себя в Twitter.
Die Welt: Трамп отчитал Макрона за попытку договориться с Ираном от лица США
Reuters

Президент США Дональд Трамп «отчитал» своего французского коллегу Эммануэля Макрона за попытку вести переговоры с Ираном от лица США, сообщает Die Welt. У себя в Twitter глава Белого дома обратился ко «всем тем, кто утверждает, что представляют наши интересы, в том числе и президенту Франции Макрону».

«Я понимаю, что у Эммануэля, как и у всех других, были добрые намерения, но никто не имеет права говорить от лица Соединённых Штатов Америки кроме самих Соединённых Штатов Америки, — добавил он. — Никто не имеет права в какой бы то ни было форме нас представлять!».
 Глава Франции пытается выступать в роли посредника между участниками иранского конфликта, объясняет немецкое издание. Несколько дней назад Макрон позвонил президенту Ирана Хасану Рухани и призвал снизить градус напряжённости в отношениях с США.  
 
Также в конце этого месяца во французском городе Биарицце пройдёт саммит G7. Возможно, на встрече будет обсуждаться и иранский конфликт. Появилась информация о том, что на мероприятие пригласят и Рухани, но это пока что не подтверждённая информация.
 
США в одностороннем порядке вышли из иранской сделки и с тех пор начали оказывать сильное экономическое давление на Иран с целью выторговать более жёсткое и широкое соглашение. Тегеран же отказывается его заключать. Остальные партнёры по договору — Китай, Германия, Франция, Великобритания и Россия — пытаются спасти существующую сделку, объясняет издание.
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источник
Die Welt Германия Европа
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G7 Дональд Трамп Иран США Франция Хасан Рухани Эммануэль Макрон
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