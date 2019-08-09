Die Welt: Трамп отчитал Макрона за попытку договориться с Ираном от лица США

Глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал своего французского коллегу Эммануэля Макрона за попытку посредничества между США и Ираном, сообщает Die Welt. «Никто не имеет права говорить от лица Соединённых Штатов Америки кроме самих Соединённых Штатов Америки», — написал американский президент у себя в Twitter.
Президент США Дональд Трамп «отчитал» своего французского коллегу Эммануэля Макрона за попытку вести переговоры с Ираном от лица США, сообщает Die Welt. У себя в Twitter глава Белого дома обратился ко «всем тем, кто утверждает, что представляют наши интересы, в том числе и президенту Франции Макрону».
«Я понимаю, что у Эммануэля, как и у всех других, были добрые намерения, но никто не имеет права говорить от лица Соединённых Штатов Америки кроме самих Соединённых Штатов Америки, — добавил он. — Никто не имеет права в какой бы то ни было форме нас представлять!».
Iran is in serious financial trouble. They want desperately to talk to the U.S., but are given mixed signals from all of those purporting to represent us, including President Macron of France....
Глава Франции пытается выступать в роли посредника между участниками иранского конфликта, объясняет немецкое издание. Несколько дней назад Макрон позвонил президенту Ирана Хасану Рухани и призвал снизить градус напряжённости в отношениях с США.
Также в конце этого месяца во французском городе Биарицце пройдёт саммит G7. Возможно, на встрече будет обсуждаться и иранский конфликт. Появилась информация о том, что на мероприятие пригласят и Рухани, но это пока что не подтверждённая информация.
США в одностороннем порядке вышли из иранской сделки и с тех пор начали оказывать сильное экономическое давление на Иран с целью выторговать более жёсткое и широкое соглашение. Тегеран же отказывается его заключать. Остальные партнёры по договору — Китай, Германия, Франция, Великобритания и Россия — пытаются спасти существующую сделку, объясняет издание.
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