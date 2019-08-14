Europe 1: «российский рынок в приоритете» — после возвращения русских туристов Марсель ждёт бизнесменов

После того, как весной были возобновлены два регулярных прямых авиарейса между Москвой и Марселем, работники в сфере туризма во французском городе отметили резкое увеличение числа гостей из России, рассказывает Europe 1. Теперь власти надеются также развивать бизнес-партнёрство с российскими компаниями и увеличить торговый оборот между двумя странами.

С возвращением двух прямых авиалиний, связывающих Москву и Марсель, французский приморский город хочет стать популярным направлением у русских туристов, пишет Europe 1.

Долгое время из столицы России было невозможно попасть в южную столицу Франции напрямик: после отмены единственного прямого рейса россияне стали редкими гостями марсельских гостиниц. Однако с возвращением весной этого года двух рейсов работники туристической сферы констатировали увеличение числа русских туристов на 115%. «Это немного своеобразные клиенты, — рассказал изданию Николя Гийо, владелец гостиницы Hôtel Carré du Vieux Port. — Они приезжают, не подготовившись к поездке, и достаточно требовательны. Это туристы, которые могут потратить огромные суммы денег, если игра стоит свеч».

Как отмечается в статье, возвращение русских туристов благодаря новым авиарейсам является отправной точкой новой стратегии, которую проводит глава туристического офиса в Марселе Максим Тиссо. По его словам, в течение долгого времени его ведомство сражалось с дирекцией международных отношений города и заместителями, чтобы дать толчок развитию авиасообщения. «Российский рынок был в приоритете», — поделился он с изданием. Теперь помимо туризма город поставил цель привлечь бизнес-партнёров и развивать торговый оборот с Москвой.