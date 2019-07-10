ERR: эстонцев больше волнует сокращение турпотока из Финляндии, чем прирост российских туристов

Число российских туристов в Эстонии выросло в мае более чем на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако эксперты объясняют это майскими праздниками и считают, что делать выводы о тенденциях ещё рано. Эстонских туроператоров больше тревожит неожиданное сокращение числа гостей из Финляндии, передаёт ERR.
В мае услугами эстонских гостиниц воспользовались свыше 24,5 тыс. гостей из России, что на 41% больше, чем годом ранее. По мнению экспертов, стремительное увеличение турпотока из соседней страны было обусловлено майскими праздниками, поэтому говорить о тенденции пока рано.
«В мае у россиян много выходных. Конечно, это оказало влияние на показатели туристического потока, — рассказала радионовостям ERR генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус. — Наиболее заметно число российских туристов выросло в Таллине, но этот рост ощутили на себе и другие регионы Эстонии».
Эстонские гостиницы делают ставку прежде всего на постояльцев из соседних стран — России, Латвии и Финляндии. Если на южном направлении в мае также был отмечен рост турпотока на 29%, то на северном показатель упал на 15%.
«Это, безусловно, тревожная тенденция, поскольку в абсолютных цифрах Финляндия является самым крупным рынком для туристического сектора Эстонии. И это падение, которое продолжается уже несколько месяцев, беспокоит наших предпринимателей», — сказал член правления Союза гостиниц и ресторанов Верни Лоодма.
Треть из 211 тыс. иностранных туристов в мае составляли гости из Финляндии. Для сравнения, доля россиян в общем турпотоке была на уровне 12%, а латвийцев — 8%.
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