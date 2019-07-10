ERR: эстонцев больше волнует сокращение турпотока из Финляндии, чем прирост российских туристов

01:59 СМИ сообщили о пострадавшей в потасовке с Саакашвили жительнице Одессы Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили со своими сторонниками устроили потасовку в здании Малиновского районного суда в Одессе. Об этом сообщает Odessit.ua.

01:41 Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении акцизов на вино Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает акцизы на вино, следует из базы данных нижней палаты парламента.

01:26 СМИ узнали о реакции матери журналиста «Рустави 2» на выходку сына Член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили рассказал в беседе с газетой «Московский комсомолец» о реакции матери ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии на его скандальную выходку с оскорблением президента России Владимира Путина.

01:10 В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле В канадском Виннипеге по меньшей мере 46 человек доставлены в больницы после утечки угарного газа в отеле. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на пожарную службу.

00:57 Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.

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00:29 Сборная России завоевала семь медалей в шестой день летней Универсиады Сборная России сохранила пятое место в общем медальном зачёте по итогам шестого соревновательного дня ХХХ Всемирной летней универсиады в итальянском Неаполе.

00:25 Путин рассказал о не выполненных Обамой обещаниях по Украине Российский лидер Владимир Путин рассказал о договорённостях с экс-президентом США Бараком Обамой, касавшихся Украины, которые так и не были выполнены американской стороной.

00:10 Мужская сборная России по футболу вышла в полуфинал Универсиады Мужская сборная России по футболу одержала победу над Ирландией в матче 1/4 финала Всемирной летней универсиады в итальянском Неаполе.

00:10 Проект документа взаимного признания виз Белоруссии и России уже отработан Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что проект документа о взаимном признании виз Белоруссии и России практически готов и ждёт своего подписания.

00:05 В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.

23:58 Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал слова голкипера команды Маринато Гилерме о неприятной ситуации с новым контрактом.

23:55 В Грузии ожидают замедления роста экономики из-за ситуации в отношениях с Россией Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе в эфире «Имеди» заявил, что из-за внутриполитических провокаций страну в ближайшее время ожидает замедление экономического роста.

23:44 Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.

23:38 Гендиректор «Локомотива»: Кварацхелия не виноват в уходе, его увезли агенты Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал уход в казанский «Рубин» грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

23:36 СМИ: Экс-глава НБУ получает политубежище в Великобритании Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, проживающая в Великобритании, пытается получить политическое убежище в этой стране.

23:24 Кикнадзе ответил фанатам «Локомотива» по поводу 35 минут молчания в матче за Суперкубок России Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе ответил болельщикам команды по поводу 35 минут молчания в матче за Суперкубок России с петербургским «Зенитом».

23:21 МГУ направит тысячу школьных ранцев первоклассникам из Иркутской области Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова направит 1 тыс. школьных ранцев и канцелярские принадлежности первоклассникам из ряда пострадавших от наводнения регионов Иркутской области.

23:11 Джикия прокомментировал своё назначение капитаном «Спартака» Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями от своего назначения капитаном команды.

23:05 Орешкин намерен отправиться на форум в Тольятти на Lada XRay Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в своём Instagram сообщил, что планирует отправиться на форум моногородов в Тольятти на автомобиле Lada XRay.

22:58 Гендиректор «Локомотива» о Мурило: его знают Зидан и Гвардиола Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» ответил на вопрос болельщика о словах главного тренера команды Юрия Сёмина, согласно которым он не знал новичка железнодорожников Мурило Серкейру.

22:52 Комитет защиты журналистов обеспокоен отказом в аккредитации RT Международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» направила обращение главе МИД Великобритании Джереми Ханту, в котором высказала обеспокоенность в связи с отказом в аккредитации на конференцию в Лондоне телеканалу RT и агентству Sputnik.

22:40 На зелёной ветке метро Москвы произошёл инцидент с пассажиркой На станции «Тверская» Московского метрополитена произошёл инцидент с девушкой. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы, пострадавшая упала на рельсы.

22:39 Кикнадзе ответил болельщикам «Локомотива» на критику о повышении цен на билеты Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе ответил болельщикам команды на критику по поводу повышения цен на билеты на матчи.

22:27 Денисов и Геркус не были награждены серебряными медалями РПЛ Экс-футболист московского «Локомотива» Игорь Денисов и бывший генеральный директор клуба Илья Геркус не были награждены серебряными медалями Российской премьер-лиги (РПЛ) минувшего сезона.

22:25 В Госдепе сообщили о продолжении работы с послом Британии Дэрроком Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус сообщила, что американское внешнеполитическое ведомство продолжит работать со всеми аккредитованными в США послами, в том числе с британским — Кимом Дэрроком.

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22:15 Пригода завоевал золото в плавании на 50 метров брассом на Универсиаде Российский пловец Кирилл Пригода занял первое место на дистанции 50 м на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.

22:11 Из-за задымления в ТЦ Ростова-на-Дону эвакуированы 500 человек В торговом центре Ростова-на-Дону произошло задымление из-за короткого замыкания, из здания эвакуированы 500 человек.

22:04 Гилерме о контракте с «Локомотивом»: не очень приятная ситуация Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о ситуации со своим новым контрактом в клубе.

21:58 Акимов рассказал о разработке сервиса по обжалованию штрафов за нарушение ПДД Вице-премьер России Максим Акимов в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал о разработке в стране цифрового сервиса, дающего возможность автолюбителям обжаловать неверно выписанные штрафы за нарушение ПДД.

21:57 Международный рыбопромышленный форум откроется 10 июля в Петербурге Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий откроются в среду, 10 июля, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов мероприятия.

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21:55 Крым получит 205 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура» до 2024 года Общее финансирование крымских региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» в рамках нацпроекта «Культура» составит 205 млн рублей в период до 2024 года, передаёт «Крыминформ».

21:47 Форум «Балтийский Артек» откроется 10 июля в Калининграде Молодёжный образовательный форум «Балтийский Артек» откроется 10 июля в Калининграде, сообщает «Янтарный край».

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21:40 Маррей и Уильямс вышли в третий круг Уимблдона в миксте Британский теннисист Энди Маррей и американка Серена Уильямс одержали победу над французом Фабрисом Мартеном и представительницей США Ракель Атаво в матче второго круга среди смешанных пар на Уимблдоне — третьем в сезоне турнире серии Большого шлема.

21:36 В Совфеде оценили слова депутата Рады о «терроре» против NEWSONE Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление оппозиционного депутата Верховной рады Наталии Королевской о том, что срыв телемоста на канале NEWSONE между Украиной и Россией можно считать политическим террором.

21:30 Баклакова завоевала бронзу в плавании на 200 метров вольным стилем на Универсиаде Российская пловчиха Мария Баклакова заняла третье место на дистанции 200 метров вольным стилем на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.

21:29 Во Всероссийском обществе инвалидов прокомментировали решение Госдумы упростить получение соцподдержки Депутат Госдумы Михаил Терентьев, председатель Всероссийского общества инвалидов, в беседе с «Известиями» прокомментировал сообщение о том, что нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении получения социальной поддержки и госуслуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.

21:22 Детскую зону Московского зоопарка могут открыть до конца лета Детскую зону столичного зоопарка планируют открыть до конца лета. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

21:20 В России могут внедрить электронный паспорт с 2022 года Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что выдача электронных паспортов в России может начаться с 2022 года.

21:20 Российские рапиристы стали третьими в командном турнире Универсиады Сборная России по фехтованию на рапирах, куда вошли Искандер Ахметов, Алан Фардзинов, Аскар Хамзин и Григорий Семенюк, завоевала бронзу в командном турнире на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.

21:17 Строители «Тавриды» начали закрывать плитой вход в пещеру под трассой Над пещерой, обнаруженной при строительстве трассы «Таврида», начались работы по установке свай для распределительной плиты, которая закроет вход в карстовую полость.

21:15 В столице подвели итоги Московского урбанистического форума На заседании президиума столичного правительства подвели итоги Московского урбанистического форума, который проходил с 4 по 7 июля в парке «Зарядье», передаёт kp.ru.

21:07 Пловец Куимов стал чемпионом Универсиады на дистанции 100 метров баттерфляем Россиянин Егор Куимов завоевал золото в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.

20:59 Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада Бывший президент Украины Пётр Порошено в эфире телеканала «Прямой» назвал недальновидным решение действующего главы государства Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости в Киеве.

20:57 Россиянка Приходько завоевала серебро в плавании на Универсиаде Российская пловчиха Ирина Приходько стала второй на дистанции 800 м вольным стилем на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.