Hürriyet Daily News: в Турции ожидают как минимум 250 тысяч «полицейских туристов» из России

Представители турсектора Турции ожидают, что в страну до конца нынешнего года приедут отдохнуть по крайней мере 250 тыс. российских полицейских и членов их семей, пишет Hürriyet Daily News. Как напоминает обозреватель издания, Москва ранее разрешила сотрудникам полиции проводить отпуска в Турции и Таиланде.

Туристический сектор Турции ожидает, что в результате политики Москвы, которая ранее разрешила сотрудникам силовых ведомств посещать отдельные государства, страну начиная с августа посетят как минимум 250 тыс. российских полицейских и членов их семей, сообщает Hürriyet Daily News.

«Положительного эффекта от снятия запрета мы ещё не увидели. Вместе с тем, мы, вероятно, ощутим его начиная с августа, поскольку сотрудникам российской полиции будет необходимо составить планы на отпуск и согласовать графики, а вся эта подготовка займёт какое-то время — возможно, до середины августа», — цитирует издание главу Ассоциации гостиничного бизнеса Средиземноморья (AKTOB) Эркана Ягжи.

По словам господина Ягжи, турецкие предприниматели надеются принять около 250 тыс. российских полицейских уже в этом году, тогда как в целом Турцию до конца года должны будут посетить около 50 млн туристов.

Как поясняет читателям обозреватель Hürriyet Daily News, российским полицейским было запрещено выезжать за рубеж в 2014 году, когда МИД страны опубликовал список из 116 стран, «не рекомендованных для посещения». Однако 22 июня этого года российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев своим указом разрешил сотрудникам полиции проводить отпуска в Турции и Таиланде, говорится в материале.

Турция уже много лет является популярным направлением среди россиян — по данным турецкого министерства туризма, в 2018 году страну посетили 5,96 млн российских граждан, что составило 15,1% от всего иностранного турпотока.