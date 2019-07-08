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Al Jazeera: запрет на рейсы из России в Грузии считают новым «вызовом»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Решение Москвы ввести запрет на полёты в Тбилиси после вспыхнувших там беспорядков грузинские эксперты называют «неадекватным» и уверяют, что для российских туристов посещение страны не представляет никакой опасности. Согласно прогнозам, прибыль в туристическом секторе из-за российского эмбарго ощутимо сократится. Однако в Грузии этот вызов встречают «с оптимизмом» и надеждой урегулировать все проблемы, передаёт Al Jazeera English.
Al Jazeera: запрет на рейсы из России в Грузии считают новым «вызовом»
Reuters

Запрет на полёты из России в соседнюю Грузию вступил в силу, создавая серьёзную проблему для этой страны с населением около 3,7 млн человек, которая принимала каждый год более миллиона российских туристов, сообщает Al Jazeera English. Эта «туристическая блокада», под действие которой попадают прямые рейсы любых российских и грузинских авиакомпаний, была введена в самый разгар туристического сезона, и эксперты предполагают, что из-за этого число туристов сократится на 25%. Однако грузинская общественность и власти встретили этот новый вызов «с оптимизмом», отмечается в статье.

Наряду с запретом Москва ввела жёсткий контроль за импортом грузинского вина, а также порекомендовала туристическим компаниям прекратить продажу турпакетов в Грузию и призвала всех российских туристов вернуться домой, предупреждая, что «русофобская истерия» сделала эту страну «опасной» для российских граждан, поясняет Al Jazeera English. Эти меры были объявлены в ответ на демонстрации протеста и беспорядки в Тбилиси, которые были спровоцированы скандалом вокруг выступления российского парламентария Сергея Гаврилова в грузинском парламенте, напоминает автор. 

Политический аналитик из Тбилиси Гия Нодия считает подобные меры со стороны Москвы «совершенно неадекватными». В интервью Al Jazeera English Нодия подчеркнул, что российские туристы в Грузии вообще не подвергались «никакой опасности». По его мнению, Кремль просто использовал заявления о «безопасности» как предлог, чтобы «наказать» Тбилиси за протесты. «В России распространено мнение, что российские туристы являются очень важным источником дохода для грузинской экономики. Это может стать определённой проблемой, однако я не думаю, что она будет очень тяжёлой», — заверил эксперт. Нодия также подчеркнул, что российские туристы по-прежнему могут приезжать в Грузию по суше или при помощи стыковочных рейсов, поэтому сложно оценить сейчас реальную эффективность запрета на перелёты. 

Предполагается, что «возмездие» со стороны Кремля может сократить доходы Грузии от туризма на $141 млн, если число туристов упадёт на 25%, поясняется в статье. Согласно данным Всемирного совета по туризму и путешествиям за 2018 год, туристический сектор в Грузии обеспечивал 33,7% ВВП, а также около 23% всех рабочих мест в стране. 

В то же время грузинская общественность и власти встретили этот новый вызов «с оптимизмом», сообщает Al Jazeera English. Министр экономики Натия Турнава подчеркнула, что российское эмбарго, безусловно, нанесёт экономике страны определённый ущерб, однако Грузия в состоянии это выдержать: «Будут трудности, но я надеюсь, что эта проблема будет решена и урегулирована». Она также отметила, что Грузия — «мирная страна», которая открыта для всех и приветствует туристов из любых стран, включая Россию, говорится в статье. 

Грузинские пользователи соцсетей также призывают приложить больше усилий, чтобы диверсифицировать туристический сектор страны и сделать его менее зависимым от российских туристов, передаёт Al Jazeera English. «Это сильно повлияет на туристическую индустрию Грузии, и я думаю, что это идеальное время для грузинских отелей, туроператоров и ресторанов, чтобы взглянуть на Запад, Восток, Юг и любые другие направления», — заявила эксперт по коммуникациям Мириан Джугели, которая поддерживает инициативу по продвижению грузинского туристического рынка на мировом уровне. Участники этой инициативы призывают всех, кто любит хорошее вино, активный туризм и пляжный отдых, приехать в Грузию, чтобы помочь грузинам преодолеть «экономический удар» Кремля. Этот призыв уже поддержали многие иностранные чиновники и посольства, включая представителей таких стран, как Литва, Соединённые Штаты, Великобритания, Швеция, а также бывший президент Украины Пётр Порошенко, сообщается в статье.

Как заявил в интервью Al Jazeera English владелец турагентства Ираклий Сахамберидзе, правительство Грузии должно постараться наладить прямое авиасообщение с Соединёнными Штатами, а также привлечь западные лоукостеры, чтобы страну смогли посещать ещё больше туристов из Америки и Европы. «Если мы устраняем эти проблемы, мы очень легко сможем заместить 1,4 миллиона российских туристов», — заверил Сахамберидзе, чьё агентство в основном привозит туристов из Германии, Польши и других европейских стран. Он также подчеркнул, что работа с российскими туристами представляет большую опасность и может расцениваться практически как преступление: «Русские шпионы приезжают сюда под видом туристов, и их обслуживание равнозначно тому, чтобы стать их соучастником».

Новое российское эмбарго напоминает об ограничительных мерах, которые Россия ввела в 2006 году на фоне роста напряжённости в отношениях между странами, которая в итоге привела к военному конфликту в августе 2008 годы, отмечает Al Jazeera English. После этого конфликта Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, которые в Грузии считают «оккупированными территориями». Позднее в 2010 году полёты были возобновлены, а в 2013 году Россия сняла запрет на импорт грузинского вина, напоминает автор.

 

 

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Al Jazeera Катар Азия
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