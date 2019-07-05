Rzeczpospolita: российские туристы делали ставку на Прагу и Тбилиси

Отмена рейсов в Тбилиси и Прагу больше всего ударит по российским туристам, которые так полюбили данные направления, что по этим маршрутам они бронируют билеты заранее и проводят там достаточно большое количество дней, пишет польская журналистка Ивона Трусевич. В издании Rzeczpospolita она отмечает, что из излюбленных направлений у россиян остался только армянский Ереван.

Решение Кремля о приостановке рейсов в столицы Чехии и Грузии бьёт больше всего по самим россиянам. Тбилиси — самый популярный город, а Прага занимает третье место среди чаще всего выбираемых авианаправлений гражданами Российской Федерации, пишет в издании Rzeczpospolita польская журналистка Ивона Трусевич.

Согласно данным одного из самых больших порталов по продаже билетов Biletix, больше всего бронирований на международные авиарейсы в первом полугодии россияне совершили в столицу Грузии — Тбилиси — 7,8%. На втором месте столица Армении — Ереван — 5,4% , а третью позицию занимает чешская Прага — 5%, перечисляет автор.

Летом количество броней в столицу Чехии выросло на 85% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Причиной тому стало снижение цен на билеты на 20%. В среднем российский турист проводил в Праге 9 дней, покупая билет за 49 дней до вылета. Россияне так любят Прагу, что они готовы летать туда не только прямыми рейсами, но и с пересадкой в Хельсинки, Риге и Стамбуле. В Прагу чаще всего летают россияне в возрасте 30—35 лет — 38% из Москвы и 13% из Санкт-Петербурга.

Отказ Москвы продлить 2 июля разрешение для чешских авиалиний Czech Airlines на полёты над Россией по транссибирскому маршруту Прага – Сеул стал причиной закрытия аэропорта в Праге для 43 из 57 рейсов из России, включая все рейсы авиакомпании «Аэрофлот».

Обе стороны согласились, что рейсы могут продолжаться до 7 июля. Ранее Кремль запретил российским туристам летать в Грузию, что сильно ударило по туристической отрасли России, резюмирует в издании Rzeczpospolita польская журналистка Ивона Трусевич.