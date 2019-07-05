Rzeczpospolita: российские туристы делали ставку на Прагу и Тбилиси
Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал подсчёты ЦБ, согласно которым на начало мая 2019 года доля безналичных расчётов в России достигла рекордного уровня и составила 61%.
В Московской области начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших от паводка в Иркутской области, сообщает телеканал «360».
В Свердловской области завели уголовное дело по факту травмирования семимесячного ребёнка, сообщает TagilCity.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в Дагестан.
В Екатеринбурге организовали проверку по факту травмирования подростка в результате стрельбы из пневматического пистолета, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-группу городского УМВД.
В Татарстане вынесли приговор по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Руслана Галиева.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) предоставила нейтральный статус 37 российским легкоатлетам.
Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
В МЧС заявили, что на газовой заправке в Новой Москве произошло возгорание.
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может дебютировать в промоушене по кулачным боям Bare Knuckle FC (BKFC) поединком с американцем Энтони Джонсоном.
Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв заявил, что ошибку в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий, давно устранили.
Министерство обороны Великобритании начало проверку по факту обнаружения секретных документов военной химической лаборатории в Портон-Дауне в мусорном баке в Лондоне.
Бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш заявил, что счастлив благодаря своему переходу в «Порту».
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу использования русского языка в Донбассе.
Россиянка Анастасия Павлюченкова, выступавшая в миксте с австрийцем Юргеном Мельцером, не сумела выйти во второй круг Уимблдонского турнира для смешанных пар, уступив украинцу Денису Молчанову и представительнице Казахстана Галине Воскобоевой.
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины заявили, что повторная жеребьёвка номеров партий в бюллетенях для парламентских выборов приведёт к тому, что возникнет ситуация, при которой невозможно будет своевременно напечатать необходимое количество листовок и «обеспечить их доставку для проведения голосования».
Казанский «Рубин» объявил о переходе на правах аренды из московского «Динамо» нападающего Евгения Маркова.
Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева посетит Россию с визитом в октябре.
Появилось видео из здания Лефортовского суда Москвы, где избирали меру пресечения помощнику полпреда президента в Уральском федеральном округе Александру Воробьёву, подозреваемому в госизмене.
Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в четвёртый круг Уимблдона, проиграв испанцу Роберто Баутисте-Агуту.
МИД Великобритании не стал выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ.
В британском графстве Дербишир фургон въехал в толпу.
Российские пляжники Константин Семёнов и Илья Лешуков не сумели выйти в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в немецком Гамбурге.
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) может приехать на Украину в августе.
На заседании в пятницу, 5 июля, парламент Молдавии утвердил отставку главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Алины Руссу и двух её коллег, Родики Чуботару и Юрия Чокана.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова считает, что стала более раскрепощенной, и заявила, что хотела бы попробовать себя в модельном бизнесе.
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что украинский парламент текущего созыва не успеет рассмотреть законопроект о запрете нецензурных выражений.
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» хочет взять в аренду нападающего московского «Спартака» Георгия Мелкадзе.
Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва в рамках уголовного дела о госизмене.
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что НАТО может исчезнуть через пять лет, если нынешний американский лидер Дональд Трамп в результате выборов вновь возглавит Соединённые Штаты.
Португальский «Порту» официально объявил о переходе нападающего Зе Луиша из московского «Спартака».
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Александр Шерин прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что мир без ДРСМД станет «менее стабильным» для всех.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих.
Единственный в России фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил участников основного конкурса, среди которых оказались проекты с участием Тимура Бекмамбетова и Сергея Безрукова.
Московский гарнизонный военный суд отправил под стражу пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое в особо крупном размере, ещё двоих — под домашний арест.
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали победу над американцами Джейкобом Гиббом и Тэйлором Крэббом в матче 1/8 финала чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в приобретении нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
Амстердам не сможет провести конкурс «Евровидение» в 2020 году из-за того, что все подходящие для этого площадки уже заняты.
Полузащитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Деле Алли потерял сознание на лежаке во время отдыха на греческом острове Миконос.
Подозреваемый в государственной измене Александр Воробьёв, о задержании которого 5 июля сообщила ФСБ, оказался помощником полпреда президента России в Уральском федеральном округе.
Страны НАТО в ходе заседания Совета Россия — НАТО снова призвали Москву к «полному и проверяемому соблюдению» ДРСМД. Об этом по итогам заседания заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нового контракта с бразильским полузащитником Андреасом Перейрой.
Форвард санкт-петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артём Дзюба ответил на вопрос, чему он научился за год после домашнего чемпионата мира по футболу — 2018.
Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22 человек.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин после успешного пуска ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и 32 мини-спутниками заявил, что Россия запланировала на июль семь космических пусков.
Хорошёвский суд Москвы отклонил иск российской бобслеистки Надежды Сергеевой к Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА).
Фестиваль русской музыки Kustendorf Classic откроется 10 июля в сербской этнодеревне Дрвенград режиссёра Эмира Кустурицы.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета Россия — НАТО обсуждалось три вопроса, в том числе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).