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DS: с начала года россияне вышли в лидеры по числу туристов в турецкой Анталье

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В 2019 году наибольшую долю туристов на турецком курорте в провинции Анталья составляют граждане России, пишет Daily Sabah. С начала года средиземноморский курорт посетило уже 819 406 россиян: следом идут туристы из Германии и Великобритании.
DS: с начала года россияне вышли в лидеры по числу туристов в турецкой Анталье
Reuters

За первые 4,5 месяца 2019 года, турецкую средиземноморскую провинцию Анталья посетило 2,3 млн туристов из 178 стран мира, сообщает Daily Sabah. Согласно данным местного департамента культуры и туризма, в прошлом году за тот же период времени Анталью посетило 1,9 млн гостей из других стран. Таким образом,  по сравнению с 2018 годом туристический поток увеличился на 24%.

Отмечается, что наибольшую долю среди туристов составляют граждане из России: всего за указанный период Анталью посетило 819 406 россиян, что на 30% больше, чем в прошлом году. Следом идут выходцы из Германии (475 198) и Великобритании (140 606), информирует издание.
 
 
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Daily Sabah Турция Европа
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